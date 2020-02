vor 2 Min.

Grüne fordern Fahrradstellplätze am Meringer Marktplatz

Ein Antrag für Fahrradstellplätze sorgt in Mering für Diskussionen. Eine möglichst einfache Vorrichtung wird gesucht.

Von Gönül Frey

Zu viele Autos bewegen sich auf den engen Straßen durchs Meringer Zentrum. Doch wer aufs Rad umsteigt, hat es nicht leicht. Die Grünen haben deswegen die Schaffung von Fahrradabstellplätzen am Marktplatz beantragt. Das sorgte in der jüngsten Sitzung im Marktgemeinderat für Diskussionen.

Im ursprünglichen Antrag der kleinsten Gemeinderatsfraktion waren zudem mindestens zwei E-Bike-Ladestellen gefordert. Pro Ladestation fallen nach Angaben der Verwaltung Kosten von knapp 4000 Euro an. Als mögliche Fahrradabstellanlage wird in der Sitzungsvorlage eine so genannte Fahrradschnecke vorgeschlagen, die rund 6000 Euro kosten würde. In den Ausführungen wird auch darauf hingewiesen, dass im Zuge des Rathausneubaus der Marktplatz überplant wird und deswegen ungewiss sei, ob die neu errichteten Fahrradstellplätze überhaupt an ihrem Standort bleiben könnten.

Für Götz Brinkmann ( SPD/parteifrei) eine unnötige Investition: „Wenn ich den Kollegen Becker beobachte: Der fährt mit seinem Rad genau dahin, wo er hin muss. Der braucht keinen zentralen Abstellplatz“, nannte er das Gemeinderatsmitglied aus der Antragssteller-Fraktion als Gegenargument.

Nicht noch fünf Jahre auf Fahrradstellplätze im Meringer Zentrum warten

Fraktionssprecherin Petra von Thienen (Grüne), hielt dagegen: „Es fehlen einfach Stellplätze im Zentrum und wir können nicht noch fünf Jahre warten, bis das neue Rathaus gebaut ist“, sagte sie. Auf die E-Bike-Ladestationen könne sie hingegen eher verzichten. Die Grünen-Fraktionssprecherin führte aus, dass sie eine einfacher Lösung bevorzugen würde, die sich ganz leicht wieder zurückbauen lasse. Wie Klaus Becker (Grüne) ergänzte, sei die spiralförmige Anlage eh nicht ideal, weil dabei nur am Reifen abgeschlossen werden könne. Montieren Diebe diesen ab, können sie das restliche Fahrrad ganz einfach mitnehmen.

Barbara Häberle (Grüne) erinnerte daran, dass Fahrradstellplätze am Marktplatz schon in Planung waren, als sie vor über 15 Jahren in den Gemeinderat gewählt wurde, aber seitdem immer wieder aufgeschoben wurden. Sie brachte als einfache Variante die Bügeltechnik ins Spiel. Dabei können Fahrräder an im Boden verankerten Bögen befestigt werden.

Fahrradstellplätze in Mering stoßen auch auf skeptische Reaktionen

Skeptische Reaktionen kamen unter anderem von Johann Müller-Zurlinden (CSU), der den Marktplatz als Standort für die neuen Abstellplätze nicht ideal fand. SPD-Fraktionssprecher Markus David sprach sich dafür aus, erst die Planungen für die Marktplatzneugestaltung abzuwarten.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Hans-Dieter Kandler formulierte der Marktgemeinderat letztendlich mit nur einer Gegenstimme die Absichtserklärung, dass er die Errichtung von Fahrradstellplätzen begrüße und dabei die Bügeltechnik bevorzuge. Unter dieser Voraussetzung wurde das Thema dann zur weiteren Beratung in den Bauausschuss verwiesen.

Themen folgen