Grüne gründen neue Ortsverbände

Auch im Landkreisnorden vertreten

Die Grünen erleben zurzeit einen Höhenflug, was Wahlergebnisse und Mitgliederzahlen angeht. Auch die Landkreis-Grünen haben inzwischen so viele Mitglieder, dass gleich drei neue Ortsverbände, in Aindling, Pöttmes und Schmiechen, gegründet werden können. Postkartenaktionen waren auf reges Interesse gestoßen.

„Endlich sind wir auch im Norden des Landkreises vertreten“, freute sich Landtagsabgeordnete und Kreissprecherin Christina Haubrich. Für Aindling steht sogar schon ein Termin fest: Die Gründung des dortigen Ortsverbands soll am 24. Juli über die Bühne gehen. Vielleicht noch im Juli, bestimmt aber spätestens im September soll dann in Schmiechen gegründet werden. Und danach in Pöttmes.

Auf der jüngsten Kreisversammlung wurde Stefan Lindauer aus Todtenweis einstimmig zum Schriftführer gewählt. Er soll jetzt den stellvertretenden Kreissprecher Lothar von Gernet entlasten und später vielleicht dessen Amt übernehmen. Von Gernet möchte sich aus persönlichen Gründen zurückziehen. Der 22-jährige Stefan Lindauer lebt seit zwei Jahren in Todtenweis und kommt aus Schongau. Er hat zwei Ausbildungen absolviert, eine zum Lebensmittellaboranten und eine zum Rettungssanitäter. Auf der Berufsoberschule hat er in diesem Jahr das Abitur bestanden. Erste politische Erfahrungen hat er als Schülersprecher und als Landesschülersprecher gesammelt. (glb)

