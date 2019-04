vor 18 Min.

Grüne plädieren für Geschäfte in der Bahnhofsallee

Auf einen Antrag hin ändert der Kissinger Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gebiet. Wie der Kompromiss aussieht.

Von Philipp Schröders

In der Bahnhofsallee in Kissing haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Geschäfte angesiedelt. In den Supermärkten und Geschäften in der Nähe des Bahnhofs lassen sich viele Besorgungen erledigen. Jedoch sieht Gemeinderat Ludwig Asam von den Grünen den Charakter des Gewerbegebietes in Gefahr.

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats kritisierte er, dass in den vergangenen Monaten mehrere Anträge für Wohnbebauung in dem Gebiet gestellt worden seien. Daher hatte die Fraktion der Grünen im Vorfeld den Antrag gestellt, den vor Ort geltenden Bebauungsplan zu ändern. Demnach sollten Wohnbebauung und Betriebsleiterwohnungen für zukünftige Bauten ausgeschlossen werden. Für bestehende Bauten sollten bei einem Abriss oder Neubau keine Genehmigungen in diese Richtung erteilt werden. Auf diese Weise wollten die Grünen erreichen, dass das Gebiet weiterhin durch Geschäfte und Firmen geprägt wird.

Kissinger Fraktionen diskutieren über Antrag

Die Bahnhofsallee sei ein Aushängeschild von Kissing, sagte Asam. Aufgrund des hohen Zuzugs seien Geschäfte und Gewerbe aber nicht mehr so attraktiv für die Eigentümer. „Wohnungen bringen mehr für die Vermieter. Darum muss das Gebiet geschützt werden“, sagte der Gemeinderat.

Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU), Ronald Kraus (SPD) und Peter Wirtz (Freie Wählergemeinschaft), erklärten, dass in ihren Fraktionen rege über den Vorschlag diskutiert worden sei. Schließlich einigten sich alle Seiten auf einen Kompromiss, der im Ältestenrat, in dem die Fraktionssprecher sich mit dem Bürgermeister vor den Sitzungen zusammensetzen, ausgehandelt worden war. Der sieht folgende Änderung des Bebauungsplanes vor: Bei den Gebäuden an der Bahnhofsallee sind bei zukünftigen Bauvorhaben Wohnungen und Betriebsleiterwohnungen im Erdgeschoss nicht mehr zulässig. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig beschlossen.

Gemeinderat Kissing verabschiedet Haushalt

In der vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat auch den Haushalt verabschiedet. Wie mehrfach berichtet, kommen auf die Gemeinde zahlreiche Ausgaben zu. Kämmerer Klaus Metzger sagte in der Sitzung: „Durch die hohen Investitionsbeiträge, hauptsächlich für die Schulen, die Kinderbetreuung, die Paartalhalle und den Tiefbau, konnte trotz erkennbarer Sparbemühungen, heuer wieder nicht auf eine Neuverschuldung verzichtet werden.“ Um den Fehlbetrag im Etat auszugleichen, nimmt die Gemeinde vier Millionen Euro aus den Rücklagen und einen Kredit von rund 2,7 Millionen auf. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende bei rund 12,6 Millionen Euro. Auf der hohen Kante hat Kissing dann noch 4,5 Millionen Euro. Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von rund 36,7 Millionen Euro.

