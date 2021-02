Grundschüler in Aichach-Friedberg kehren in Klassenzimmer zurück - ein Lichtblick

Plus Die Rückkehr in den Wechselunterricht ist für die heimischen Grundschüler ein wichtiges Zeichen in der Pandemie. Die Probleme sind damit aber nicht gelöst.

Noch nie haben sich Schüler so sehr auf die Rückkehr in die Klassenzimmer gefreut, wie während des Lockdowns - und die Eltern erst. Seit Montag befinden sich die Grundschüler sowie die Abschlussklassen der Real- und Mittelschulen im Wittelsbacher Land wieder im Wechselunterricht. Ein wichtiges Zeichen, nicht allein für die Schüler.

Denn mit sinkender Inzidenz wurde der Ruf nach Lockerungen immer lauter - in allen Branchen und Bereichen des Lebens. Die Schüler machen nun den Anfang. Bald dürfen zumindest Friseure öffnen. Das ist für viele nur ein schwacher Trost, doch es ist auch ein Zeichen - da ist Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn der Tunnel noch etwas länger ist.

Wechselunterricht löst nicht alle Probleme

Mit dem Wechselunterricht sind die Probleme der Schüler aber nicht gelöst. Das ungeliebte Homeschooling ist dadurch nicht verschwunden. Für die Eltern kann die aktuelle Situation sogar Nachteile haben. Wer mehrere Kinder im schulpflichtigen Alter hat, muss in der Früh die jüngsten in die Schule bringen und anschließend zu Hause die älteren beim Lernen betreuen.

Erst wenn alle Klassen wieder vollends in die Klassenzimmer zurückkehren, ist das Licht am Ende des Tunnels nahe. Das gilt dann auch für viele andere Lebensbereiche.

