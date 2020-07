vor 33 Min.

„Gschweri“ in der Friedberger Altstadt wird saniert: Das sind die Pläne

Plus Jahrelang stand das ehemalige Gasthaus "Zum Bleicher" an der Friedberger Bauernbräustraße leer. Warum ein Eigentümerwechsel nun die Sanierung möglich macht.

Von Edigna Menhard

Wie viel darf bei der Sanierung des Hauses in der Bauernbräustraße 6 von der Altstadtgestaltungsordnung abgewichen werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Friedberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Das ehemalige Gasthaus Zum Bleicher, im Volksmund „Gschweri“ genannt, ist in einem schlechten Zustand, vor allem die Statik des Hauses gibt Anlass zur Sorge. Zuletzt war dort Gersters Genusswerkstatt beheimatet, bis die Wirtin Sonja Gerster im Herbst 2017 den Zieglerbräu übernahm. Seither steht das Haus leer.

Das Haus in Friedberg stammt aus der Zeit nach dem 30-jähriger Krieg

Der Hauptbau an der Bauernbräustraße stammt aus der Wiederaufbauphase nach dem 30-jährigen Krieg und wurde im 18., 19. und 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut. Bereits seit 2004 gibt es dort baurechtliche Probleme, unter anderem brandschutzfachlicher, statischer und denkmalfachlicher Natur.

Nach zwei Genehmigungen in den Jahren 2005 und 2013, bei denen wegen planabweichenden Bauens die Bauarbeiten eingestellt werden mussten, sowie einem zurückgenommenen Bauantrag im Jahre 2014 durch jeweils nur einen von mehreren Sondereigentümern wurde das Gebäude in der Folgezeit von einem einzigen neuen Eigentümer erworben.

Dies ermöglichte erstmals auch, die Schnittstellenprobleme zu lösen. Es wurde ein bauhistorisches Gutachten erstellt, das erstmals auch die denkmalfachlich erforderlichen verformungsgerechten digitale Pläne, Baualterspläne und eine Fotodokumentation umfasste.

Der "Gschweri" liegt im denkmalgeschützten Ensemble von Friedberg

Nun soll der Bau saniert werden. Doch das Wohn- und Geschäftshaus ist nicht nur denkmalgeschützt, sondern liegt außerdem im Friedberger Altstadt-Ensemble, weshalb zudem die Altstadtgestaltungssatzung ins Spiel kommt. Mit dieser Satzung soll der Innenstadtbereich mit seinen rund 350 Gebäuden und 94 Baudenkmalen erhalten und so gestaltet werden, dass der besondere Charakter der Altstadt weiter entwickelt wird.

Ein Anbau mit Flachdach soll weiterhin den Durchblick auf St. Jakob ermöglichen. Bild: Thomas Goßner

Nun möchte die Eigentümerin ihr Haus in der Bauernbräustraße nicht nur sanieren, sondern auch umgestalten. Weil sie dabei in einigen Punkten von der Altstadtgestaltungssatzung abweichen will, musste der Stadtrat das bewilligen.

Lilian Sedlmair vom Baureferat erklärte dem Gremium, um welche Punkte es geht: Geplant ist etwa ein zweistöckiger Anbau mit Treppenhaus, Aufzug und Flachdach – die Altstadtgestaltungsordnung sieht aber nur Satteldächer vor. Sedlmair ergänzte, dass sich die Denkmalpflege positiv für das Flachdach ausgesprochen habe, weil die besondere Sichtachse von der Goldschmiedgasse auf St. Jakob erhalten bleibe. Zudem gebe es in der Altstadt bereits vereinzelt Flachdächer. Neben Dachflächenfenstern sollen zudem Rollläden eingesetzt werden, obwohl eigentlich nur Fensterläden erlaubt sind.

Sedlmair betonte, dass die Bauverwaltung mit der jetzigen Entwicklung des Gebäudes mehr als glücklich sei und empfahl dem Stadtrat, den Abweichungen zuzustimmen. Das tat dieser dann auch. Eine Mehrheit bestand jedoch darauf, dass die Rollläden aus Holz sein müssten und nicht aus Plastik mit Holzoptik.

Friedbergs Bürgermeister will Eigentümerin unterstützen

Zuvor wurde allerdings noch lange diskutiert. Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) war es wichtig, die Eigentümerin bei der Sanierung zu unterstützen. Er erzählte, dass im Rahmen einer früheren Sanierung ein tragender Balken durchgesägt worden sei, weshalb das Haus in den vergangenen Jahren mit Spanngurten zusammengehalten wurde.

Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) mahnte, dass jede Abweichung, die der Stadtrat jetzt zulässt, eine Abweichung für die Zukunft sein werde. Denn aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes könne jeder Rechtsanwalt diese Änderung auch für andere Bauherren durchsetzen.

Kritik aus den Reihen des Friedberger Stadtrats

Einige Stadträte sahen die Vielzahl an Abweichungen kritisch. Claudia Eser-Schuberth (Grüne) meinte, dass diese Ausnahmen ein Indiz dafür seien, wie dringend eine Überarbeitung der Altstadtgestaltungssatzung notwendig sei. Der Bürgermeister stimmte zu und erklärte, dass die Verwaltung damit schon beauftragt sei, die Überarbeitung aber aus Kapazitätsgründen noch nicht angegangen werden konnte.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen