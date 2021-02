vor 24 Min.

Günstig und grün wohnen in Harthausen: Warum das Projekt stockt

Ein kleines Neubaugebiet mit gesunden Baustoffen und sozialer Komponente soll in Harthausen entstehen. Doch es hakt.

Plus Im Friedberger Stadtteil Harthausen könnte ein ökosoziales Wohngebiet entstehen. Doch das Projekt kommt nicht voran. Bürgermeister Eichmann und der Eigentümer weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Von Thomas Goßner

Gesunde Baustoffe, umweltschonende Energieversorgung und günstige Kosten - das verspricht Josef Steinhart mit seinem Bauprojekt, das er im Friedberger Stadtteil Harthausen verwirklichen möchte. Doch die Planungen treten seit fast einem Jahr auf der Stelle - vergeblich bemühen sich Steinhart und sein Rechtsanwalt um Gesprächstermine im Rathaus. Inzwischen ist sogar der bayerische Bürgerbeauftragte eingeschaltet.

Von seinem Vater hat Steinhart die über 4000 Quadratmeter große Fläche am Spielberg geerbt. Der Baubiologe, der seit über zehn Jahren eine eigene Firma für Lehmbau und Altbausanierungen mit Naturmaterial betreibt, möchte dort eine ökosoziale Siedlung errichten - "ein Zukunftsprojekt", wie er betont: "Wir müssen aufhören, unsere Kinder mit den derzeitigen Baustoffen zu belasten."

Zwölf Doppel- und Einzelhäuser für Harthausen

Das Konzept sieht bis zu zwölf Einzel- und Doppelhäuser vor, mit autarker Strom- und Wasserversorgung und eigener Abwasserbeseitigung. Die Systeme dafür sind laut Steinhart bereits auf dem Markt. Begrünte Dächer und Fassaden sollen für Biodiversität sorgen, E-Bikes und Elektroautos könnten gemeinsam genutzt werden.

Holz, Lehm und Hanf sind als bevorzugte Baumaterialien vorgesehen. Mit kostensparenden Grundrissen und Wohnflächen bis maximal 100 Quadratmeter will Steinhart bezahlbares Wohnen ermöglichen. Den Quadratmeterpreis veranschlagt er mit 1500 Euro, wobei die künftigen Eigentümer auch noch ihre Eigenleistung einbringen und den Betrag dadurch senken können.

Bürgermeister Eichmann ist bereit zu neuem Anlauf

Bürgermeister Roland Eichmann unterstützt nach eigenen Angaben den Grundgedanken für dieses mögliche Baugebiet. Er habe auch intern deutlich gemacht, dass die im Sinne einer Beurteilung nach den herrschenden rechtlichen Rahmenbedingungen durchaus schwierig umzusetzenden Ideen soweit möglich positiv begleitet werden sollen. "Zwar wollte schon der Vater von Herrn Steinhart die Stadt hier zu einer Aufplanung zwingen und hat den Prozess verloren", berichtet Eichmann auf Anfrage unserer Redaktion: "Trotzdem war ich bereit, einen neuen und experimentellen Anlauf zu wagen."

Das klang offenbar auch so, als sich Steinhart mit Eichmann im März 2020 zu einer Besprechung traf. Nicht geklärt werden konnte dabei die Frage nach der Erschließung. Steinhart möchte die Zufahrt als Eigentümerweg gewidmet wissen. Schließlich brauche er keine öffentlichen Versorgungsleitungen für das kleine autarke Baugebiet. Darüber sollte es ein weiteres Gespräch mit der damaligen Leiterin des Bauordnungsamtes und späteren Baureferentin Lilian Sedlmair geben, das dann wegen der Pandemie aber nur telefonisch stattfand.

Der von Josef Steinhart beauftragte Rechtsanwalt Andreas Büchs schildert den Verlauf so: "Frau Sedlmair war nicht in den Vorgang eingearbeitet und sagte mir ein weiteres Telefonat zu. Sie wollte sich zuvor mit dem Sachbearbeiter besprechen." Eine Rückmeldung gab es offenbar nicht. Und weiter: "Herr Eichmann hatte mir in einem Telefonat überdies ein Schreiben mit einer Stellungnahme kurzfristig zugesagt. Auch dies habe ich aber nicht erhalten", berichtet Büchs.

Baurechtsspezialist widerspricht der Stadt Friedberg

Aus Sicht des Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht ist der Fall klar: "Es besteht die Zuwegung und es sind alle erforderlichen Einrichtungen, die eine gesicherte Erschließung voraussetzt, vorhanden." Darüber sei man sich bei dem Gespräch im März 2020 einig gewesen, so Büchs: "Es ging damals nur noch um die fehlerhafte Ansicht, dass es einer dinglichen Absicherung im Grundbuch bedarf. Diese dingliche Sicherung ist jedoch nicht Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung. Das hatten wir zuletzt mit der Stadt beim Gespräch diskutiert, und hierzu steht nach wie vor die Stellungnahme der Stadt aus."

Eichmann widerspricht dieser Darstellung. "Ohne eine gesicherte Zufahrt, die Erschließung für Wasser, Abwasser sowie Feuerwehrzufahrten und Zufahrtsmöglichkeit für die Müllabfuhr einwandfrei regelt, ist es rechtlich unverantwortlich, ein Baugebiet aufzuplanen." Das sei Steinhart mehrfach persönlich wie über den Rechtsanwalt mitgeteilt worden. "Offensichtlich ist ihm das nicht möglich, sich mit den weiteren Miteigentümern zu einigen, aber dafür ist die Stadt nicht verantwortlich", mutmaßt der Bürgermeister, denn Steinhart ist nicht der alleinige Eigentümer der Zufahrt vom Spielberg her.

Stadt Friedberg sieht keinen Anlass für Gespräche

Es sei klar umrissen, was seitens Steinhart nötig sei , damit die Stadt ihren Job machen könne. "Nachdem er nicht geliefert hat und wir seit Monaten auch nicht den kleinsten Fortschritt mitgeteilt bekommen haben, aber auch keine neuen Argumente oder Ideen für andere Lösungen, gibt es einen bisher unveränderten Sachstand und damit in unseren Augen auch überhaupt keinen Anlass für weitere Gespräche - schon gar nicht in der Pandemie." Die Arbeitsteilung sei ganz klar geregelt, und solange Steinhart nicht die Voraussetzungen schaffe, investiere die Stadt keine weitere Arbeitszeit.

Für Rechtsanwalt Büchs hingegen sind alle erforderlichen Einrichtungen für eine gesicherte Erschließung vorhanden. Hierüber sei man sich bei dem Gespräch im März 2020 einig gewesen. "Es ging damals nur noch um die fehlerhafte Ansicht, dass es einer dinglichen Absicherung im Grundbuch bedarf. Diese dingliche Sicherung ist jedoch nicht Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung", so der Baurechtsspezialist.

"Das ganze Konzept funktioniert nur in einem geschlossenen System", betont Josef Steinhart: "Wenn ich Wasser und Kanal legen muss, rechnet es sich nicht mehr. Dann kann man das gleich konventionell bauen." Die Stadt schmeiße ihm nach anfänglichem Ja immer mehr Knüppel zwischen die Füße.

Bayerns Bürgerbeauftragter ist eingeschaltet

Wenn sein Projekt nicht gewollt sei, solle man dies klar sagen, wünscht sich Steinhart: "Dann verkaufe ich das Grundstück und gehe mit der Siedlung in eine Stadt, wo das gewünscht wird." Ans Aufgeben denkt er freilich noch nicht. Er hat sich darum an den bayerischen Bürgerbeauftragten, den Landtagsabgeordneten Michael Hofmann, gewandt. Der kennt Friedberg bereits aus einem anderen Fall mit verhärteten Fronten - dem Streit zwischen den Spielplatzanwohnern an der Schützenstraße und Bürgermeister Roland Eichmann.

