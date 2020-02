05:47 Uhr

Günstiges Schulessen ist mit Bio-Produkten möglich

Barbara Straub denkt, dass ein entsprechendes Angebot in Schulmensen ein Bewusstsein für Regionalität schaffen kann.

In einer Hinsicht müssen Mensabetreiber in der Region dabei aber Abstriche machen, erklärt Ernährungsexpertin Barbara Straub.

Von Philipp Schröders

Kann das Angebot in Schulmensen dazu beitragen, ein Bewusstsein für Themen wie Bio-Qualität und Regionalität bei Schülern zu schaffen?

Barbara Straub: Ja, ich bin der Meinung, dass man die Themen gar nicht oft und früh genug bei den Schülern ins Bewusstsein rücken kann. Wenn sie dann auch noch sehen, wie das umgesetzt werden kann, bleibt es viel nachhaltiger bei den Kindern im Gedächtnis. Die Kinder tragen diese Erkenntnis dann auch ins Elternhaus, somit wird das Thema allgemein tiefer verankert.

Sind Bio-Produkte generell besser für Kinder geeignet als Lebensmittel aus der konventionellen Landwirtschaft?

Straub: Für mich als Ansprechpartnerin für das Projekt „Na(h) Gut“ stehen regionale Lebensmittel im Vordergrund. Ich denke, regional ist sehr gut. Regional-bio ist natürlich das Allerbeste. Bio-Lebensmittel sind aber generell weniger pestizidbelastet und sorgen für bessere Böden und weniger Belastung des Grundwassers. Man kann aber manchmal einem regionalen Produkt dem Bio-Produkt aus Chile den Vorzug geben aufgrund der langen Transportwege und der damit verbundenen Umweltbelastung. Ich denke, dass man da ein gewisses Mittelmaß finden muss. Grundsätzlich ist es immer gut, zu schauen, was es bei uns in der Region gibt und wenn möglich auch noch in Bio-Qualität.

Manche Eltern können es sich nicht leisten, die Gebühren für das Schulessen zu bezahlen. Ist es überhaupt möglich, mit regionalen Produkten und Bio-Produkten kostengünstige Mittagessen anzubieten?

Straub: Ich glaube auf jeden Fall, dass das möglich ist, wenn man zum Beispiel regionale und saisonale Gemüsesorten anbietet. Man muss vielleicht Fleischgerichte weniger oft anbieten, da das in Bio-Qualität sehr teuer ist. Stattdessen könnte man aber Gerichte mit Hülsenfrüchten wie zum Beispiel Linsen einfließen lassen. Auch Mengenprodukte wie Kartoffeln kann man immer regional und günstig beziehen.

Sind Sie zufrieden mit dem Essensangebot in den Schulmensen im Landkreis?

Straub: Für mein Projekt bin ich viel in Kindergärten und seltener in den Schulmensen unterwegs. Manche Kindergärten im Wittelsbacher Land haben schon ganz tolle Konzepte umgesetzt, die auch für die Schulen vorbildhaft sein können. Besonders gut finde ich es, wenn es eine Köchin gibt, die die Lebensmittel gezielt einkauft und zubereitet. Zudem sehe ich noch einen weiteren positiven Ansatz.

Barbara Straub ist zuständig für das Projekt Nah Gut beim Wittelsbacher Land Verein und Fachfrau für Ernährung. Bild: Barbara Straub

Welchen?

Straub: Der Wittelsbacher Land Verein möchte im Rahmen des Projekts Öko-Modellregion Paartal vorantreiben, dass mehr Landwirte in der Region eine Bio-Zertifizierung erhalten. Wenn das Angebot größer wird, hat das sicherlich auch eine positive Auswirkung auf das Essensangebot für die Schulen und Kindergärten.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel und den Kommentar:

Gesundes aus dem Wittelsbacher Land auf dem Mittagstisch

Nachhaltige Ernährung gibt’s nicht billig

Themen folgen