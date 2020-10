vor 33 Min.

Günter Vogt ist jetzt Kissinger Ehrenbürger

Plus Der ehemalige Gemeinderat Vogt erhält die Auszeichnung für seinen vielfältigen Einsatz für seine Heimatgemeinde Kissing. Was er dort bewegt hat.

Von Philipp Schröders

In Kissing sind mehrere ehemalige Mitglieder des Gemeinderats ausgezeichnet worden. Günter Vogt wurde dabei eine besondere Ehre zuteil. Bürgermeister Reinhard Gürtner ernannte ihn zum Ehrenbürger der Gemeinde Kissing - die Liste der Gründe ist lang.

Beim Festakt hob der Rathauschef die Leistungen Vogts hervor: Dieser gehörte 42 Jahre dem Gemeinderat an und war in dieser Zeit bei vielen Festen und Veranstaltungen als Repräsentant der Gemeinde und Ansprechpartner für die Bürger greifbar. Zudem war Vogt der soziale Sektor stets wichtig. Er setze sich für Bildung und Erziehung und für die Kindergärten ein.

Als Vorsitzender der AWO habe er das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten in der Gemeinde gefördert. 45 Jahre stand er dem Ortsverband vor. Auch überregional setzte sich Vogt auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene ein. Davon zeugen zahlreichen Auszeichnungen. Auch die Bundesrepublik Deutschland würdigte die Leistungen des Kissingers. Er bekam das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Günter Vogt nimmt Ernennung zum Ehrenbürger von Kissing gerührt entgegen

„Diese Auszeichnungen bekommt man nicht, wenn man die Hände in den Schoß legt“, sagte Gürtner. Der Bürgermeister erklärte, dass die „Ära Günter Vogt“ als gute Zeit in die Geschichte Kissings eingehen werde. Der Gemeinderat habe einstimmig beschlossen, Vogt in Anerkennung seiner „vielfältigen bemerkenswerten Verdienste und seines unermüdlichen Einsatzes für seine Heimatgemeinde“ mit dem Ehrenbürgerrecht auszuzeichnen. Das ist die höchste Würdigung der Gemeinde.

Der Geehrte nahm die Urkunde sichtlich gerührt entgegen. Vogt bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat in den vergangenen Jahrzehnten und für die Unterstützung durch seine Familie.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen