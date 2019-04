15:11 Uhr

Gunther Seiler: Mit dem Rollstuhl auf Reisen

Schon ein Blick auf die Pinnwand in seinem Zimmer zeigt, wie aktiv Gunther Seiler aus Mering in seiner Freizeit ist.

Gunther Seiler aus Mering lässt sich trotz seiner Lähmung nicht die Freude am Leben und Reisen nehmen. Auch Sport spielt für ihn eine wichtige Rolle.

Von Heike John

Gunther Seiler liebt Sport über alles. Vor allem von Volleyball, Fußball und Eishockey ist er begeistert. Doch selber kann er keinen Ball werfen oder Puck ins Tor befördern. Denn der 53-jährige Meringer sitzt im Rollstuhl und kann seine Arme und Hände nur eingeschränkt bewegen. Durch Komplikationen bei seiner Geburt leidet er an Tetraplegie, einer spastischen Lähmung, die sich auch auf seine Lunge auswirkt. Seine sportliche Leidenschaft beschränkt sich deshalb aufs Zuschauen, am liebsten vor Ort in einem Stadion. Seiler liebt es unterwegs zu sein und ist kein Kind von Traurigkeit.

„Ich habe meine Behinderung von Anfang an angenommen und mache das Beste draus“, sagt er und ein gewinnendes Lächeln zieht sich über sein Gesicht. Klar wäre er als Jugendlicher gerne mit seiner drei Jahre älteren Schwester Sigrid zum Sport gegangen, aber das ging eben nicht. Beim Spielen mit den Nachbarskindern auf der Straße war er deshalb immer der Schiedsrichter. Bis zu seinem 40. Lebensjahr wohnte der jetzt 53-Jährige bei seinen Eltern.

Als diese krankheits- und altersbedingt die Pflege des Sohnes nicht mehr schafften, zog er 2006 in eine der beiden Wohngruppen des Fritz-Felsenstein-Hauses im früheren Meringer Krankenhaus. Dort fühlt er sich sehr wohl. „Am 17. März vor 13 Jahren bin ich eingezogen“, erzählt Seiler. Im Lauf des Gesprächs fällt auf, dass er jedes Datum, sei es ein Urlaub vor 25 Jahren oder die Geburtstage seiner sechs Mitbewohner in der Wohngruppe präzise wiedergeben kann.

Der Meringer hat "ein Gedächtnis wie ein Computer"

„Ich habe ein Gedächtnis wie ein Computer“, sagt der 53-Jährige und lacht verschmitzt. Darum wäre sein Traumberuf eine Arbeit am Computer gewesen, doch diese Möglichkeit ergab sich nicht. Seine Schullaufbahn begann der Meringer im sozialpädiatrisches Zentrum der Hessing-Stiftung in Augsburg. Danach wechselte er auf die Fritz-Felsenstein-Schule, die zunächst noch in Göggingen war und später nach Königsbrunn umzog. Was im Schulalltag so alles lief, darüber wusste die Mutter immer gut Bescheid und die Lehrer waren bei Elternabenden erstaunt. „Ich kann mir unglaublich viele Dinge merken und habe zuhause dann oft im Detail erzählt. Das hat meine Mutter geliebt“, erzählt Seiler.

Inzwischen arbeitet er seit 33 Jahren in den Ulrichswerkstätten. „Mal sehen, ob ich es bis 65 schaffe“, überlegt er. Eine Arbeitszeitverkürzung bekam er schon bewilligt . Seit Oktober 2016 ist der Weg zur Arbeit für ihn auch nicht mehr so weit, denn er wechselte in die neue Außenstelle im Meringer Ludwiggebäude. Hier gefällt es ihm rundum gut. Neben den Sportübertragungen im Fernsehen liebt Gunther Seiler auch das Lesen, vor allem Krimis. Zu seinen Hobbys kommt er jedoch gar nicht so oft, denn er ist viel unterwegs.

Es gibt wohl kaum eine für Rollstuhlfahrer geeignete Gruppe im Landkreis, bei der er nicht mit von der Partie ist. Und da bleibt es nicht nur bei Kaffee- und Spielenachmittagen oder Stammtischgesprächen, sondern es werden auch immer wieder Reisen geboten. „Mit der Friedberger Gruppe „Flinke Räder, flinke Füße“ war ich schon in Rom, London und auch in Holland“. Mit Rollitours des Roten Kreuzes ging es mal nach Wien und Ungarn und heuer nach Hamburg.

Unterwegs ist er auch gerne mit der OBA, der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit (OBA) oder mit dem Arbeitskreis für Behinderte in Augsburg. „Ich bin in meinem Leben schon bisschen rumgekommen“, stellt Gunther Seiler zufrieden fest. Auch von Reisen nach Irland, Griechenland, Schottland, Portugal und Korsika kann er erzählen.

Was ist der größte Wunsch von Gunther Seiler?

Jeden Monat ist er auch bei den Treffen der Meringer Gruppe Miteinander-Füreinander mit dabei, die von Luise Sepp geleitet wird. „Ich bin gespannt, wohin unser diesjähriger Jahresausflug im Juli führt, aufs Nebelhorn mit der Gondel oder an den Staffelsee“. Aktiv ist Gunther Seiler auch bei den Kicker- und Dart-Turnieren des Cafés Samocca, einem Franchiseprojekt in der Augsburger Hermanstraße, das die Caritas im Rahmen der Ulrichswerkstätten betreibt. „Da mache ich seit 13 Jahren den Schiri, das habe ich ja von Kindheit an geübt“, sagt er und lacht.

Wenn Gunther Seiler irgendwohin fahren möchte, muss er gut planen, denn er braucht immer ein Fahrzeug, das für den Transport von Rollstuhlfahrern ausgestattet ist, und auch einen Fahrer. Manchmal kann er dafür auch auf das Carsharing-Angebot des Fritz-Felsenstein-Hauses zurückgreifen. Was würde er sich wünschen, wenn er einen Wunsch frei hätte? „Dann würde ich gerne den Führerschein machen, damit ich eigenständig sein kann und noch mehr unterwegs sein könnte“, sagt er und zeigt wieder sein sympathisches Lächeln.

