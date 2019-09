Gut 130 Betreuungsplätze fehlen in Mering

Plus Eine Lücke klafft vor allem bei den Krippen- und Kindergartenkindern, aber auch im Hortbereich. Die Kommune sucht nach Lösungen.

So viele Eltern wie noch nie haben in diesem Jahr für ihr Kind keinen Betreuungsplatz gefunden. Wie berichtet, zeichnet sich der Engpass schon seit Monaten ab und der Markt Mering bemühte sich um Lösungen. Doch zum Start des neuen Schuljahres ist die Zahl der fehlenden Plätze noch immer gewaltig.

Zweiter Bürgermeister Florian Mayer, der momenten Amtsinhaber Hans-Dieter Kandler im Rathaus vertritt, nannte erschreckende Zahlen. Demnach fehlen 57 Krippenplätze, 65 Kindergartenplätze und für den Hort mussten 14 Kinder abgelehnt werden.

Erweiterung des Kindergartens in Mering verzögert sich wohl

Und Mayer hat weitere schlechte Nachrichten. Denn den dringendesten Bedarf soll die Erweiterung des Kindergartens am Kapellenberg abdecken. Dafür hat die Kommune für rund 1,5 Millionen Euro ein benachbartes Anwesen gekauft, das entsprechend umgebaut werden soll. Geht die Erweiterung in Betrieb, bringt das auf einen Schlag 75 zusätzliche Betreuungsplätze. Ziel war es eigentlich, damit noch im November zu starten. „Wir haben aber für die Erweiterung noch keinen Förderbescheid und keine Information, wann wir diesen bekommen“, sagt Mayer. Damit ist nicht abzusehen, wann der Umbau fertig sein wird. Nur eines ist klar: „November wird nicht mehr klappen“, so Mayer.

Ein weiteres Projekt ist die Gründung eines Waldkindergartens, den die evangelische Kirche als Träger betreuen möchte. 25 Kinder könnten hier unterkommen. Doch wie berichtet, erwies sich auch dieses Vorhaben als komplizierter als ursprünglich gedacht. Ein Grundstück im Hartwald ist mittlerweile laut Mayer gefunden. Es gebe jedoch nach wie vor einige kleinere Probleme zu lösen, so dass auch hier eher von einem Start nach dem Jahreswechsel ausgegangen werden müsse.

Neben den noch fehlenden Räumlichkeiten hat der Markt Mering massive Schwierigkeiten, das nötige Betreuungspersonal bereit zu stellen. Wie Mayer erklärt, fehlen schon in den bestehenden Einrichtungen die Fachkräfte. Weil es im laufenden Schuljahr noch schwieriger ist, jemanden zu finden, soll auch für die zu erwartenden Erweiterungen bereits jetzt Personal eingestellt werden. Doch das ist nicht nur in Mering gefragt. „Das wird richtig schwierig“, sagt Florian Mayer voraus.

In Mering gibt es einige Härtefälle

Aus Gesprächen mit Eltern weiß er, dass es einige Härtefälle gibt, die auf einen Betreuungsplatz unbedingt angewiesen wären. Davon abgesehen besteht ein rechtlicher Anspruch auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz. Ob Betroffene die Kommune deswegen verklagen werden, kann Mayer nicht einschätzen. Er hat jedoch schon von Familien gehört, die sich in dem Zusammenhang anwaltlich beraten lassen. „Wie aussichtsreich das ist, weiß ich nicht. Wir können das Personal ja nicht herbeizaubern“, sagt der zweite Bürgermeister.

Und die Kitas sind nicht Merings einzige Baustelle. Einen weiteren Engpass gibt es im Grundschulbereich. So müssen zwei Klassen derGrundschule an der Ambérieustraße ins Meringer Gymnasium ausweichen. Das ist eine Notlösung, die jedoch laut Mayer nur auf ein Jahr befristet ist. Die Verwaltung arbeite bereits an einem Vorschlag, im September 2020 eine Interimserweiterung für acht Klassen – vermutlich mit Containern – auf dem Grundschulgelände an der Ambérieustraße zu errichten.

