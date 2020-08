vor 25 Min.

Gut beschirmt durch die Corona-Krise

Martha Reißner übergab beim Besuch in der Partnerstadt Völs am Schlern einen Friedberg-Schirm an Hans und Maria Nössing (von links). Foto: Franz Reißner

Friedberger übergeben in Völs ein Geschenk

Zum Besuch beim Kirchtag Mariä Himmelfahrt in Völs konnten Martha und Franz Reißner mit einem Geschenk vom Bürgermeister Roland Eichmann bei Hans und Maria Nössing große Freude bereiten.

Verbunden mit herzlichen Grüßen übergaben sie dem Vorsitzenden des Völser Partnerschaftskomitees Nössing den neuen Friedberg-Schirm – er möge die Partnerschaft und ganz Völs in schwierigen Zeiten beschirmen. War im vergangenen Jahr noch ein großes Aufgebot an Friedbergern zum Kirchtag angereist, eine Abordnung wurde sogar in der Kutsche gefahren, waren die Völser heuer mit ihren größtenteils italienischen Gästen im Zeichen von Corona fast allein. Am Vorabend gab es auf dem Dorfplatz ein großes Konzert der Völser Musikkapelle, auch hier mit Einschränkungen für die Besucher. Die Festmesse zum Feiertag Maria Himmelfahrt und zugleich 500 Jahre Fertigstellung der Marienkirche feierte ein befreundeter Erzbischof aus Rom. Nach dem landesweit übertragenen Hochamt wurde in der feierlichen Prozession auch die lebensgroße Marienstatue mitgetragen – einer der Träger war Hans Nössing – bis wieder zurück zur Kirche. Auf dem Dorfplatz konnte anschließend ein Mittagessen für zuhause gekauft werden.

Bei strahlendem Sonnenschein hatte Hans Nössing leider nicht die Gelegenheit, seinen neuen Schirm zu zeigen. Vizebürgermeisterin Maria Nössing bestätigte die Beobachtungen, dass sich die Bevölkerung streng an die Maskenpflicht hält. Hotels und Pensionen haben noch viele freie Zimmer, und sie würde sich mit den Vermietern sehr über viele Urlaubsgäste aus Friedberg freuen. (AZ)

Themen folgen