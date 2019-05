15.05.2019

Gut vorbereitet in die neue Saison

Tischtennisabteilung des BC Rinnenthal will wieder ganz oben mitspielen. Wie dieses Ziel erreicht werden soll

Gute Leistungen haben zum Aufstieg der ersten und zweiten Tischtennis-Mannschaft des BC Rinnenthal geführt. Das stellte Abteilungsleiter Andreas Steinhardt bei der Jahreshauptversammlung fest. Das Gesamtpaket von wöchentlichem Training, Trainingstagen und internen Turnieren aber auch von gemeinsamen gesellschaftlichen Aktivitäten wie Wanderungen und Festen sei eine gute Basis, um hoffentlich auch in der nächsten Saison wieder ganz oben mitspielen zu können. Deswegen wurde in der zuvor stattfindenden Spielerversammlung beschlossen, die Saison 2019/2020 mit vier Erwachsenen- und zwei Jugendmannschaften zu bestreiten. Die ersten drei Mannschaften werden dabei in aufstiegsberechtigten Ligen spielen, während die vierte Mannschaft in der Hobby-Liga gemeldet wird.

Um einen entsprechenden Spiel- und Trainingsbetrieb für Jugendliche und Erwachsene ordentlich durchführen zu können, erhält die Abteilung eine neue organisatorische Struktur. Die im Amt bestätigte Abteilungsleitung mit Andreas Steinhardt als Abteilungsleiter, Christian Kellerer als Jugendleiter, Alois Sturm als Kassenwart und Björn Klein als Schriftführer kann sich dabei auf die Hilfe vieler Mitglieder verlassen.

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Durchführung des Jugendtrainings und der Trainingstage, Eventplanung und Erstellung von Trainingsprogrammen, aber auch die Betreuung von Spielstätten und Spielgeräten und die Organisation von Trikots und Trainingsanzügen. Insgesamt unterstützen 13 Mitglieder in ihrer Freizeit die Jugendarbeit der Abteilung. (FA; Foto: Peter Kleist)

Die nächste Veranstaltung der Abteilung ist die Vereinsmeisterschaft mit anschließendem Sommerfest am Samstag, 29. Juni. Der offizielle Trainingsbeginn vor dem Saisonstart 2019/2020 erfolgt mit einem Trainingstag am 24. August.

Themen Folgen