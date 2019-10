Gute Fahrt für Radler in Friedberg

Plus Friedberg strebt in den nächsten vier Jahren Verbesserungen an. Bürgermeister Eichmann erklärt, warum bauliche Investitionen aber schwierig sind.

Friedberg soll für Radfahrer attraktiv werden. Um das zu erreichen, will man im Rathaus Wissen und Erfahrung der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) nutzen. Von der gab es bei einer ersten Besichtigung zwar Lob, aber auch Hinweise auf notwendige Verbesserungen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden müssen. Erst dann kann Friedberg nämlich ordentliches Mitglied der AGFK werden.

Die Aufnahme hat die Stadt im November vergangenen Jahres beantragt, im Mai kam dann die Bewertungskommission der AGFK nach Friedberg. Ihr gehören Vertreter der Arbeitsgemeinschaft, der bayerischen Verkehrsministeriums, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) an. Gemeinsam mit Polizei und Stadtverwaltung unternahmen sie eine Radtour durch Friedberg, um die Situation in der Praxis zu testen.

Was für Radler in Friedberg gut ist und was nicht

Lob gab es dabei für das bereits bestehende Radwegenetz, die neuen Fahrradständer am See und in der Innenstadt und den Winterdienstplan des Bauhofs, der auch die Interessen der Radler berücksichtigt. Die AGFK nahm Friedberg aufgrund dieser Vorleistungen als vorläufiges Mitglied auf. Um dauerhaft das Zertifikat als „Fahrradfreundliche Kommune“ zu erhalten, muss die Stadt aber noch einen ganzen Katalog von Verbesserungen abarbeiten – und das innerhalb einer Frist von vier Jahren. Dazu gehört unter anderem:

ein Grundsatzbeschluss des Stadtrats, den Radverkehr durch die vier Säulen Infrastruktur, Information, Kommunikation und Service zu fördern,



ein Radwegekonzept auf der Grundlage dieser vier Säulen,



der Ausbau des Radwegenetzes über verkehrsarme Straßen,



die Einbindung wichtiger Freizeit- und Versorgungseinrichtungen,



die Überprüfung der Straßenbeschilderung und



eine Satzung über Fahrradabstellplätze bei Neubauten.



„Das ist ein ordentliches Aufgabenheft für die nächsten vier Jahre“, sagte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD). Für Stadtrat Roland Fuchs stellte sich die Frage, ob die Verwaltung überhaupt in der Lage ist, dieses Programm abzuarbeiten. „Es wäre schlecht, wenn vier in vier Jahren das Prädikat nicht erreichen“, warnte er. Roland Eichmann versuchte, solche Bedenken zu zerstreuen: „Wir können die meisten Dinge bewältigen. Es geht nicht so sehr um bauliche Verbesserungen“, sagte er.

Friedberg soll hohe Summe für Radler investieren

Hubert Nießner (ÖDP) mahnte dennoch Investitionen der Stadt ins Radwegenetz an. Nach seinen Vorstellungen sind pro Bürger 30 Euro im Jahr notwendig, insgesamt also rund 900000 Euro. Damit, so der Bürgermeister, könnte es jedoch schwierig werden, weil der Radwegebau oft an der Weigerung der Grundstücksbesitzer scheitert, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen.

Unterdessen bekommt Friedberg eine neue Fahrradstraße. Sie geht auf einen Antrag der SPD zurück und führt von der Georg-Fendt-Straße zur Metzstraße in Friedberg-West. Die Zufahrt ist für Anlieger und landwirtschaftlichen Verkehr frei. Radler haben dort Vorrang vor motorisierten Fahrzeugen und dürfen auch nebeneinander fahren. Bislang gibt es eine solche Beschilderung vom Ende der Afrastraße bis zum Schwabhof.

