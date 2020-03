vor 36 Min.

Gutes Miteinander als Rieder Erfolgsmodell

Was geht, wenn alle zusammen arbeiten - das hat Rieds Bürgermeister in den vergangenen sechs Jahren gezeigt.

Von Gönül Frey

In den vergangenen sechs Jahren hat sich in Ried unheimlich viel getan. Unter Bürgermeister Erwin Gerstlacher hat sich ein neues Miteinander entwickelt – sowohl im Gemeinderat als auch mit den Bürgern. Die Ergebnisse kann man mit eigenen Augen sehen – in der Rieder Ortsmitte mit Dorfplatz und Edeka ebenso wie in den Ortsteilen wie Hörmannsberg, wo ebenfalls die Mitte neu gestaltet wurde oder mit dem Bürgerbus, der gerade auch Senioren mehr Mobilität ermöglicht.

CSU hat die absolute Mehrheit zurück

Dabei war es dem Austausch sicher förderlich, dass die CSU im Gemeinderat ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Entscheidungen erforderten es nun, vorher diskutiert zu werden und einen Konsens zu finden. Die Arbeit des Bürgermeisters haben die Wähler nun honoriert – auch mit zusätzlichen Stimmen für die CSU.

Diese verfügt nun wieder über eine komfortable Mehrheit im Gemeinderat. Ein Zurück zu den früheren Zeiten der einsamen Entscheidungen ist jedoch kaum vorstellbar. Denn konstruktive Zusammenarbeit in den politischen Gremien und eine rege Beteiligung der Bürger haben sich in Ried als Erfolgsmodell erwiesen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Rieds Wähler stärken die CSU

Themen folgen