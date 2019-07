vor 48 Min.

Gutscheine für das Friedberger Altstadtfest

Die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob hat ein Herz für Menschen mit wenig Geld und startet eine besondere Aktion.

Das Altstadtfest ist für viele Friedberger ein Höhepunkt in diesem Jahr. Doch nicht jeder kann sich die Angebote oder auch nur den Eintritt für sich oder die ganze Familie finanziell leisten. Deshalb gibt die Stadtpfarrei St. Jakob in Kooperation mit der Stadt Friedberg auch bei diesem Altstadtfest ein Gutscheinheft heraus. Die Gutscheine darin reduzieren den Preis für das Eintrittssiegel um die Hälfte und die Preise für Essen und Trinken an der Jakobsschänke in der Pfarrstraße.

Gedacht ist das Gutscheinheft für grundsicherungs- und sozialhilfeberechtigte Friedberger und ihre Familie sowie Friedberger Asylbewerber, Asylberechtigte und Flüchtlinge. „Es wäre schade, wenn die Teilnahme an unserem Stadtfest am Finanziellen scheitert“, begründet Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl die Aktion. „Die Friedberger Zeit soll ein Fest für alle sein, auch für die Friedberger mit kleinem Geldbeutel“, so Brühl weiter.

Möglich wird die Aktion, weil sich viele Unterstützer gefunden haben. Neben der Stadt Friedberg helfen der Rotary Club Friedberg, die Stadtbäckerei Scharold, Roman Mayer Logistik Group, Körners Hofladen, Brauerei Kühbach und der Apotheker Dr. Proeller. Das Gutscheinheft gestaltete wieder die Grafikerin Michèle Greiner. (FA)

Erhältlich sind die Gutscheinhefte für das Altstadtfest bei der Caritas im Friedberger Bahnhof und im Stadtpfarramt St. Jakob, Eisenberg 2.

Allgemeine Infos gibt es hier: Friedberger Zeit 2019: Programm, Eintritt, Öffnungszeiten, Anfahrt, Parken.

