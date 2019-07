00:35 Uhr

Gymnasiasten schreiben ein Musical

Die Meringer Schüler zeigen ihre Kreativität mit ihrem selbst getexteten Stück „Black Diamonds“. Ab Montag wird es für die Darsteller ernst

Von Eva Weizenegger

Dass die Schüler des Meringer Gymnasiums ein Musical aufführen können, das bewiesen sie schon vor einigen Jahren, als die Schule noch im Aufbau war. Damals spielten sie mit viel Erfolg das bekannte Abba-Musical „Mamma Mia“. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit haben sich die Musiker und Sänger an ein neues Projekt gewagt. Sie führen das selbst geschriebene Stück „Black Diamonds“ auf.

„Ich bin mächtig stolz auf die Schüler, die in wechselnder Besetzung an dem Projekt geschrieben haben“, sagt Musiklehrer Pasquale Baratta. Er selbst hat für das Orchester die passenden Stücke zum Musical ausgewählt und arrangiert, die den Text umrahmen. „Die Lieder reichen von alten Popklassikern, bis hin zu modernen Songs aus den aktuellen Charts“, verrät Baratta.

Auszüge aus dem Musical waren schon in den Weihnachtskonzerten zu hören und zu sehen. In den letzten Wochen ging es in die heiße Probenphase. Dazu nutzten die Schüler mit ihren Lehrern auch die Orchesterwoche Anfang Juli. Die Tänze studierten sie mit den Lehrerinnen Susanne Grahm und Gerda Harprath ein. Auch die Schülerinnen Amelie Seebacher, Maja Kaltenborn und Jennifer Mayer brachten sich in die Choreografie ein.

Die Schauspieler wurden von Manuela Lechner und Pasquale Baratta angeleitet. „Es ist ein Projekt von unseren Schülern für unsere Schüler“, sagt Baratta.

Alle Jahrgangsstufen, von der fünften bis zur zehnten Klasse, beteiligen sich daran. Und so war auch das Technikteam um den Zehntklässler Paul Kästner mit dabei in der Orchesterwoche. Gemeinsam mit Peter Heinrich, Leon Cvitkovic, Tobias Gasch und Lucas Greißl sorgen sie dafür, dass Schauspieler, Musiker, Sänger und Tänzer im richtigen Licht und mit dem passenden Ton auf der Bühne zu sehen und zu hören sind.

In dem Stück geht es um den Teenager Rosie, deren Mutter vor einem Jahr gestorben ist. Das Mädchen kapselt sich immer mehr ab, ihr Vater kommt nicht mehr an sie ran. Schließlich soll sie auf ein Musikinternat, um auf andere Gedanken zu kommen. Gegen ihren Willen wird sie dort angemeldet und stößt dort nicht gleich zu Beginn auf viele Freunde. Schon bald erkennt sie, dass es dort zwei rivalisierende Schülergruppen gibt, die Sparkling Diamonds und die Black Illusions sind sich nicht grün. Rosie schließt sich einer Gruppe an, verliebt sich aber in Jack, der zu der rivalisierenden Gang gehört. Beide Gruppen buhlen darum, wer beim Musikwettbewerb teilnehmen darf. Es werden Intrigen geschmiedet. Rosie steht zwischen den Fronten und gleichzeitig hat sie damit zu kämpfen, dass sich ihr Vater wieder neu verliebt hat. „Es ist ein spannender Stoff und sicher findet der ein oder andere Zuschauer auch Parallelen zu seiner Erfahrungswelt“, verspricht Baratta.

Zu sehen ist das Musical „Black Diamonds“ am Montag, Dienstag, Mittwoch, 22., 23. und 24. Juli, ab 19.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr), in der Aula des Gymnasiums Mering. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Themen Folgen