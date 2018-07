vor 24 Min.

Gymnasiasten sorgen für Transparenz

„Gedankenfenster“ schmücken die Firmenzentrale der Merchinger Forum Media Group

In den letzten Wochen herrschte im Zeichensaal im Gymnasium Friedberg Atelierstimmung. Fieberhaft arbeitete das Kunst-Additum unter der Leitung von Kunsterzieherin Brigitte Kinski an der Fertigstellung großer Transparentpapier-Bahnen zum Thema „Gedankenfenster“. Es wurde gemalt, gedruckt, gesprayt, geklebt.

Kurz vor Beginn der Sommerferien war es dann so weit. Die Arbeiten haben ihren Platz bei der Forum Media Group in Merching gefunden, mit welcher das Gymnasium Friedberg eine Kooperation pflegt. Im ganz und gar verglasten Atrium der Unternehmenszentrale fand in kleinem Rahmen die Vernissage statt, zu der die jungen Künstlerinnen und Künstler aus der Q11 ein paar Freunde mitbrachten; auch zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Merchinger Forum-Verlages kamen zu der kleinen Feier. Dessen Geschäftsführer Norbert Bietsch hielt eine Begrüßungsansprache, in welcher er die Partnerschaft zwischen der Forum Media Group und dem Gymnasium Friedberg ausdrücklich lobte.

Brigitte Kinski betonte die gute Arbeitsatmosphäre bei der Fertigung der Bilder, und schließlich stellten die Künstlerinnen und Künstler sich und ihre Bilder vor. Die Arbeiten befassen sich im weitesten Sinne mit dem Verhältnis von Mensch und Natur und zeigen sechs sehr eigenständige Ansätze. In zwei Bildern wird Schrift als Element eingesetzt, einige Bahnen sind mit Sprühfarbe kräftig farbig gestaltet. Vor ein Werk sind an Draht aufgehängte Stücke von Baumrinde über die ganze Länge angebracht. So verbindet sich die Darstellung von Natur mit Elementen aus der Realität. Teilweise wurden Motive auf die Rückseite geklebt, sodass sie sich von vorne als Schattenriss präsentieren. Die transparenten Bilder können noch bis Oktober im Firmengebäude besichtigt werden. (FA)

