vor 57 Min.

Haftbefehl lag vor: Mann nach Unfallflucht in Kissing im Gefängnis

Ein 27-Jähriger hätte schon wegen Diebstahls im Gefängnis sitzen müssen und beging dann in Kissing eine Unfallflucht. Die wurde ihm zum Verhängnis.

Ein Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, ist eher zufällig im Gefängnis gelandet, weil er eine Unfallflucht begangen hat. Der 27-Jährige fuhr am Montag mit einem VW den Mergenthauer Weg in Kissing entlang. Kurz vor der Einmündung zur Bürgermeister-Wohlmuth-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß schließlich mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Mutmaßlich, um unerkannt zu bleiben, entfernte er die Kennzeichenschilder des Fahrzeugs und wollte zu Fuß in Richtung B2 davonlaufen.

Passant hält Unfallfahrer in Kissing fest

Ein aufmerksamer Passant hielt ihn jedoch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Friedberger Polizei fest. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb bei ihm zur Beweissicherung eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Unfallflucht in Kissing: Mann hätte in Gefängnis sitzen müssen

Beim Abgleich der polizeilichen Daten kam heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl besteht. Da er sich bei dem Unfall aber leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er zunächst in der Universitätsklinik Augsburg ärztlich versorgt. Nun konnte er in eine Justizvollzugsanstalt verlegt werden, wo er nun seine 25-tägige Freiheitsstrafe wegen eines Diebstahls verbüßt. (tril)

