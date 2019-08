vor 48 Min.

Halbmarathon 2019: Kissing ist wieder im Lauffieber

Am Sonntag, 25. August, findet in Kissing der Halbmarathon statt.

Am Sonntag, 25. August, fällt der Startschuss für den Halbmarathon 2019 in Kissing. Alles Wichtige über Strecke, Anmeldung und Organisation im Überblick.

Von Philipp Schröders

Rein in die Laufschuhe und los geht’s: Am Sonntag, 25. August, findet in Kissing wieder der Halbmarathon statt. Er wird bereits zum 16. Mal ausgetragen.

Strecke Der Streckenverlauf ist der selbe wie in den vergangenen Jahren. Aufgrund des Vogelschutz- und Wasserschutzgebietes sei eine andere Route nicht möglich. Organisator Jürgen Sedlmair erklärt: „Die Strecke wird uns von den zuständigen Behörden so vorgeben.“ Aber er möchte auch nichts an dem Konzept ändern. „Es handelt sich um einen Hobby- und Freizeitlauf. Das soll so bleiben.“ Daher gebe es auch nur eine inoffizielle Zeitmessung. Zudem dürfe jeder nach einer oder zwei Runden aufhören, da rümpfe keiner der anderen Läufer die Nase. Auch sei es kein Problem, wenn Läufer die gesamte Strecke von 21 Kilometern in über zwei Stunden bewältigen.



Anmeldung Bis zum vergangenen Freitag konnten sich die Teilnehmer online anmelden. Laut Sedlmair sind bisher etwa 60 Voranmeldungen eingegangen. „Ich denke, dass wir wieder auf 120 bis 160 Läufer kommen. Das ist der Durchschnitt der letzten Jahre", sagt Sedlmair. Nachmeldungen sind am Sonntag vor dem Start zwischen 8 und 9.30 Uhr möglich.



Den Lauf wird der Organisator wieder mit seinem bewährten Team von etwa zwölf Helfern begleiten. Die Zeiten werden manuell gemessen. Es stehen zwei Verpflegungsstände bereit, einer am Startbereich und einer am Weitmannsee, sodass die Teilnehmer alle 3,5 Kilometer etwas zu trinken bekommen.

Im vergangenen Jahr war das sehr nötig. Bei fast 30 Grad gingen einige Läufer an ihre Grenzen, aber nicht darüber hinaus. Wie Sedlmair erklärt, gab es in den vergangenen Jahren keine Zwischenfälle. Einmal habe ein Teilnehmer eine leichtere Kreislaufschwäche gehabt. Das sei aber auch alles gewesen. Zur Sicherheit sei auch dieses Mal wieder das Rote Kreuz vor Ort. Der Sanitätsdienst hat eine Stelle im Startbereich und verfügt auch über einen Einsatzwagen.

Sedlmair ist gespannt, wie das Wetter in diesem Jahr ausfällt. „Zu heiß darf es für die Läufer nicht sein, regnen sollte es aber auch nicht. Momentan sieht es gut aus“, sagt er. Der gebürtige Meringer wohnt seit zehn Jahren in der Nähe von Rosenheim. Jedes Jahr organisiert er aber in seiner ehemaligen Heimat den Lauf. Kissing ist wegen der Zusammenarbeit mit Fitpoint der Austragungsort. Das Fitnessstudio hatte früher seinen Standort in der Marktgemeinde. „So ist der Kontakt zustande gekommen.“

Sie sind die Favoriten beim Halbmarathon 2019 in Kissing

Wer die letzten beiden Austragungen des Halbmarathons betrachtet, kann sogar Favoriten ausmachen. Bei den Männern hat Florian Pasztor beide Läufe gewonnen. Bei den Frauen war Ricarda Gerlach – ebenfalls zweimal hintereinander – erfolgreich.

Beide hätten folglich die Möglichkeit, am Sonntag zum dritten Mal in Folge als Erster durchs Ziel zu laufen. Ob sie antreten? „Bei solchen Läufern ist das schwer zu sagen“, erklärt Sedlmair. Auch wenn der Kissinger Halbmarathon einen familiären Charakter hat und sich an Hobbysportler richtet, nutzen ihn jedes Jahr ambitionierte Athleten, um sich auf die Marathons im Herbst vorzubereiten. Vor ein paar Jahren habe ein Teilnehmer in Kissing die Strecke in einer Stunde und sieben Minuten hinter sich gebracht. „Das sind fast Verhältnisse wie bei der deutschen Meisterschaft“, sagt Sedlmair.

64 Bilder Kissinger Halbmarathon Bild: Moritz Weiberg

Der Organisator freut sich über ambitionierte Teilnehmer. Er betont aber: „Die werden von uns nicht besonders behandelt, die zahlen ganz normal ihr Startgeld.“ Am Ende gebe es eine kurze Siegerehrung, und im Internet werde ein Bild der drei Bestplatzierten veröffentlicht. Als neuer Bürgermeister hat in diesem Jahr Reinhard Gürtner die Schirmherrschaft übernommen. Er wird zu Beginn des Wettbewerbs ein paar Begrüßungsworte sprechen.

