Halbmarathon in Friedberg ist ein Markenzeichen

Die Anfänge waren bescheiden, aber mittlerweile ist der Halbmarathon in Friedberg mit der besonderen Streckenführung und toller Stimmung nicht wegzudenken.

Es waren bescheidene Anfänge im Jahr 2003, als der Friedberger Halbmarathon zum ersten Mal stattfand. Damals machten sich 564 Laufbegeisterte auf die 21,1 Kilometer lange Strecke mit dem gefürchteten Friedberger Berg.

Sportstadt Friedberg: Halbmarathon wichtiger Bestandteil

Was damals also bescheiden begann, ist inzwischen ein Markenzeichen für die Stadt Friedberg geworden. Mittlerweile sind es meist über 1100 Läuferinnen und Läufer, die sich – angefeuert von vielen Zuschauern und Musik-Combos – aufmachen, die 13-prozentige Steigung am Berg mindestens einmal, meist aber viermal zu bewältigen. Der Halbmarathon gehört zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt, die sich dank dieses Events auch als Sportstadt bezeichnen kann.

Mittlerweile ist der Lauf auch ein Magnet für Top-Athleten, die sich gerne dieser Herausforderung stellen und danach meist voll des Lobes über Strecke, Stimmung und Organisation sind.

Seit 2014 nicht nur der Start, sondern auch das Ziel auf dem Friedberger Marienplatz zu finden ist, hat der Lauf noch einmal an Attraktivität gewonnen. Bleibt zu hoffen, dass das Organisationsteam um Frank Büschel der Stadt noch viele Läufe ausrichten kann.

