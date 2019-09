Halbmarathon und Musiksommer in Friedberg bieten tolle Atmosphäre

Immer wieder gelingen Großveranstaltungen in Friedberg, zum Beispiel der Musiksommer und der Halbmarathon. Das liegt vor allem an der familiären Stimmung.

Musiksommer und Halbmarathon in einer Woche: Friedberg zeigt einmal mehr, dass in der Stadt viel geboten ist. Doch nicht nur die Anzahl an Großveranstaltungen ist respektabel. Für eine Kleinstadt stellen die Organisatoren immer wieder außerordentliche Events auf die Beine.

Volksfest, Friedberger Zeit & Co.: Friedberg kann Großveranstaltungen

Zum einen ist da natürlich die Qualität. Dass Musikgrößen wie René Pape beim Musiksommer spielen und Thomas Zoller erneut eine hochklassige Big-Band leiten darf, ist für sich schon etwas besonderes. Genauso macht es den Halbmarathon aus, dass er durch die schöne Altstadt führt und mit dem Friedberger Berg eine echte Herausforderung bereithält. Wenn in Friedberg etwas gemacht wird, soll es auch gut werden. Immer wieder gelingt das auch – man erinnere sich nur an die Friedberger Zeit oder das Volksfest.

Dennoch sind es wohl in erster Linie die Wärme und das Engagement, das Friedberg von anderen Orten abhebt. Nicht nur die Organisatoren, die zum Beispiel beim Musiksommer als Ehrenamtler Tolles leisten, machen es aus. Dazu kommen auch viele fleißige Helfer und begeisterungsfähige Menschen. Das alles schafft die einzigartige Friedberger Atmosphäre.

