Handball-Bayernliga

14:00 Uhr

Friedberg unterliegt im Derby gegen Haunstetten

Der TSV Friedberg, hier Alexander Prechtl beim Wurf, ist in das Derby gegen Haunstetten gut gestartet. Jedoch ließ das Team nach der Pause stark nach. Am Ende setzten sich die Gäste durch und Friedberg kassierte seine nächste Niederlage.

Plus Das Team startet gut in die Partie gegen den TSV Haunstetten. Doch im zweiten Durchgang bekommt die Mannschaft die Gäste nicht in den Griff.

Von Domenico Giannio

Der TSV Haunstetten kehrt als Derbysieger aus Friedberg zurück. Die Handballer konnten in der Bayernliga ihrem Rivalen aus Augsburg nur eine Halbzeit lang Paroli bieten. Das 19:27 lässt sie weiter zurückfallen.

