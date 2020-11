vor 24 Min.

Handbremse nicht angezogen: Auto rollt gegen Laterne

Eine 30-Jährige vergaß, am Donnerstag die Handbremse ihres Pkw in der Meringer Luitpoldstraße zu ziehen.

Eine 30-Jährige stellt ihr Auto in der Meringer Luitpoldstraße ab. Das Problem: Sie vergisst auf der abschüssigen Straße, die Handbremse zu ziehen.

Zu einem Unfall ist es in Mering gekommen. Und: Die Fahrerin war dabei nicht einmal im Fahrzeug. Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr rollte der in der abschüssigen Luitpoldstraße abgestellte Pkw gegen eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten.

Unfall in Mering: Polizei meldet 4500 Euro Schaden

Wie die Polizei berichtet, hatte die 30-jährige Pkw-Lenkerin nach dem Parkvorgang die Handbremse nicht angezogen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig und verursachte insgesamt einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen