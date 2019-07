vor 58 Min.

Handtaschendiebe schlagen in Ried und Kissing zu

Unbekannte Diebe erbeuten in Ried und Kissing Bargeld, Dokumente und ein Handy. Wer hat in den Supermärkten etwas beobachtet?

Zwei Frauen wurde am Freitag beim Einkaufen Opfer von Handtaschendieben. In Ried hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, die am Einkaufswagen hing. Darin befanden sich neben Bargeld auch wichtige Dokumentenkarten der Geschädigten, welche bislang noch nicht aufgefunden werden konnten. Eine halbe Stunde zuvor ereignete sich ein weiterer Handtaschendiebstahl in Kissing. In diesem Fall wurde im Supermarkt an der Kissinger Grünzweigstraße die Handtasche komplett entwendet, die im Einkaufswagen unter Tüten versteckt war. Auch hier wurden mit der Handtasche wichtige Dokumente und unter anderem ein Mobiltelefon gestohlen. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen im Supermarkt oder auffälligen Fahrzeugen auf dem Kundenparkplatz machen können, werden gebeten, sich mir der Polizeiinspektion Friedberg, Telefon 0821/323-1710, in Verbindung zu setzen.

