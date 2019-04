02.04.2019

Handwerker präsentieren alte Künste

Neue Ausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof

Alte Handwerkstechniken und -berufe gibt es am Sonntag, 7. April, ab 11 Uhr am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising zu bestaunen. Sattler, Schuster und Näherin kamen früher auf den Jexhof und haben hier gearbeitet. Am Handwerkertag knüpfen die Aussteller an diese Tradition an.

Zahlreiche Handwerker mit historischer Tradition stellen ihre alten Techniken vor. Sie wollen ihre Freude am Handwerk vermitteln und beeindruckende Ergebnisse zeigen. Auch Kinder sollen beim Zuschauen und Mitmachen auf ihre Kosten kommen.

Alle drei bis vier Wochen wurde früher auf dem Jexhof Brot gebacken. 26 bis 30 Brotlaibe mit je zwei Kilo kamen in den Backofen. Noch heute sei das Jexhof-Brot bei allen Besuchern sehr beliebt. Alle Interessierten haben ab 13 Uhr die Möglichkeit, bei der Vorführung „Brot backen“ des Fördervereins Bauernhofmuseum Jexhof dem Bäcker bei seinem Handwerk im historischen Backhaus über die Schulter zu schauen und anschließend das Brot käuflich zu erwerben.

Ab 15 Uhr geht es bei dem Museumsrundgang „Wie war es früher?“ um Rossstall, Wohnhaus, Stadel und mehr. Hans Machnitzke vermittelt dabei allen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck von der bäuerlichen Lebenswelt. Das Museum hat an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

