12:11 Uhr

Hase läuft in Friedberg über die B 2 und verursacht Auffahrunfall

Ein Hase hat den Verkehr auf der B2 in Friedberg-St. Afra kurzzeitig lahmgelegt. Ein 23-Jähriger sah das zu spät und fuhr in einen Mercedes vor ihm.

Ein Hase war offenbar der Grund für einen Unfall auf der B2 in Friedberg-St. Afra. Am Mittwoch gegen 06.45 Uhr fuhren ein 23-Jähriger und eine 52-Jährige mit ihren Autos die Bundesstraße in nördliche Richtung entlang. Auf Höhe der Seen bei St. Afra kreuzte ein Hase die B2 und bremste so den Verkehr aus.

Die 52-Jährige konnte laut Polizei noch rechtzeitig reagieren. Der 23-jährige allerdings erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes der 52-Jährigen auf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tril)

