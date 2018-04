vor 23 Min.

Hasenhüttl, Nagelsmann, Kovac, Löw?

Wer übernimmt denn den Trainerposten bei Bayern München? Wen die Trainer aus der Region an Stelle von Uli Hoeneß anrufen würden.

Von Peter Kleist

Bis Ende April haben sich die Bosse des Bundesliga-Branchenprimus FC Bayern München Zeit gegeben, dann wollen sie den Nachfolger von Jupp Heynckes präsentieren. Die große Frage bleibt: wer wird’s? Deutschsprachig, international erfahren – es gibt nicht allzu viele, die diese Kriterien erfüllen und mit Thomas Tuchel hat ja ein aussichtsreicher Kandidat abgesagt. Wir wollten von Fußballtrainern aus dem Verbreitungsgebiet wissen, wen sie denn an Stelle von Uli Hoeneß anrufen würden – und erhielten interessante Antworten.

„Das ist echt schwer und ich glaube, wenn die deutsche Sprache ein entscheidendes Kriterium ist, dann bleiben auch nicht viele Kandidaten übrig“, meinte Alex Bartl, der Trainer des FC Stätzling. „Jürgen Klopp würde sicher zu den Bayern passen, aber der wird in Liverpool bleiben. So könnte einiges für Niko Kovac sprechen“, sagte Bartl weiter. Der Stätzlinger Coach würde an Uli Honeß’ Stelle aber bei einem alten Bekannten anrufen, einem, dessen Deutsch indes sicher noch verbesserungswürdig wäre: bei Pep Guardiola. „Ich würde bei ihm anrufen, weil ich ihn für einen der besten Trainer halte – auch wenn er vielleicht machtbesessen ist. Er ist taktisch unglaublich flexibel“, begründete Bartl seine Entscheidung. Auch Mauricio Pochettino, der Argentinier in Diensten von Tottenham Hotspur, wäre für Bartl ein möglicher Kandidat. Und der Stätzlinger Coach hat zum Abschluss noch einen ganz anderen Vorschlag auf Lager: „Wenn es unbedingt ein deutschsprachiger Trainer sein muss, dann würde ich bei Freiburgs Christian Streich anrufen. Das wäre geil, das würde ich gerne sehen, wenn der in München Trainer würde.“

„Ich maße mir nicht an, anstelle von Uli Hoeneß zu entscheiden“, sagte Gerhard Kitzler, der Trainer des SV Mering. Der sieht am ehesten Niko Kovac als Lösung, auch wenn Oliver Kahn am Rande des Champions-League-Spiels in Sevilla mal kurz Zinedine Zidane ins Gespräch brachte. „Nico Kovac wäre das Pragmatischste, denn ich kann mir vorstellen, dass der aus seinem Vertrag rauskommen könnte und ich denke, auf den wird’s rauslaufen“, so der MSV-Coach. Andere Trainer wie Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann oder Ralph Hasenhüttl seien aus verschiedenen Gründen nicht greifbar. „Ich glaube, Bayern hat sich zu lange drauf verlassen, dass sie den Heynckes vielleicht doch och mal überreden können“, meinte Kitzler. Kovac würde sicher auch ein Risiko für die Münchner bedeuten, weil er in dieser größenordnung eben noch nicht trainiert habe, ist Kitzlers Ansicht. „Aber Kovac halte ich für einen guten Mann“, bekräftigte der 62-Jährige.

„Wen ich anrufen würde ist eine gute Frage, zumal sich die Bayern-Bosse ja auf deutschsprachige Kandidaten reduziert haben“, sagte Vincent Aumiller. Der Trainer des BC Rinnenthal ginge zunächst aber auch international auf die Suche. „Wenn man Deutsch als Kriterium einmal beiseite lassen würde, würde ich bei Mauricio Pochettino anrufen. Der leistet in Tottenham sehr gute Arbeit und würde Bayern meines Erachtens gut zu Gesicht stehen.“ Und wenn es nun doch unbedingt ein deutschsprachiger Fußballlehrer sein müsste? „Dann wird’s schwer und dann würde ich bei Jogi Löw anrufen. Gewinnt der die WM, dann muss er als Nationaltrainer fast aufhören, gelingt die Titelverteidigung nicht, würde er wahrscheinlich auch beim DFB Schluss machen. Ich halte ihn für einen guten Trainer“, so Aumiller. Und auch für den Fall, dass Löw absagen würde, hätte Aumiller noch eine Option: Niko Kovac. „Das wäre eine mutige Lösung, eine Chance, nach Heynckes einmal einen jungen Trainer ranzulassen“, erklärte der Rinnenthaler Coach.

„Ich war auf alle möglichen Fragen gefasst, nur nicht auf die“, meinte Jürgen Schmid, der Trainer des TSV Dasing. Und die Beantwortung der Frage, wer denn nun in der kommenden Saison bei Bayern die Kommandos geben solle, sei sehr schwer. „Wenn ich Uli Hoeneß wäre, würde ich jedenfalls nicht bei einem der alterfahrenen Trainer wie einem Arsene Wenger oder Lucien Favre anrufen. Ich glaube, Bayern muss den nächsten Schritt machen, wenn man an Barcelona oder Madrid rankommen will, und einen jüngeren Mann suchen“, so Schmid. Dem würde ein Kandidat wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel vorschweben, aber die „sind ja beide belegt“, wie Schmid meinte.

Für einen Julian Nagelsmann könnte ein Engagement vielleicht zu früh kommen und „so neige ich am ehesten zu Niko Kovac“, sagte Schmid. Der mache in Frankfurt einen guten Job und wäre vielleicht einer, der für ein bisschen Konstanz auf der Trainerposition sorgen könnte. „Und er kann mit jungen Spielern arbeiten, was in Hinblick auf die Jugendakademie der Bayern wichtig wäre“, erklärte Schmid.

Eine ganz ausgefallene Lösung hielte Ali Dabestani, der Trainer des TSV Friedberg parat. „Wen ich anrufen würde? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich würde vielleicht auch mal in der Region bleiben und den FCA-Trainer Manuel Baum kontaktieren. „Der liefert beim FCA klasse Arbeit ab und ist ein absoluter Fachmann, schließlich hatte der auch mal die Analysen für sky gemacht“, meinte Dabestani. Der hätte auch weitere Kandidaten im Angebot. „Ich würde in jedem Fall auch bei Jürgen Klopp anrufen – der hat nun mit seiner Zeit in Liverpool auch Auslandserfahrung. Und ich würde mich auch bei Jogi Löw melden, der beim DFB einen super Job geleistet hat“, sagte Dabestani. Und was hielte er von Niko Kovac? „Der hat in Frankfurt gut gearbeitet und eine super Mannschaft geformt, aber ob der jetzt schon bereit ist für ein Team wie Bayern, ich weiß nicht“, meinte der Friedberger Coach. „Aber vielleicht überraschen uns die Bayern ja mit einem ganz Unbekannten, dessen Deutsch noch ausbaufähig ist“, sagte Dabestani abschließend.

Ob deutschsprachig oder nicht, einen Kandidaten hatte keiner unserer Trainer auf dem Zettel – Zinedine Zidane, den Favoriten von Oliver Kahn.

Themen Folgen