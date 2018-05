Hat die Umwelt in Friedberg hat ein Imageproblem?

Die Umwelt schützen – das ist verantwortungsvoll, vernünftig, erstrebenswert. Aber auch teuer und unbequem. So denken jedenfalls die meisten Menschen. Und das ist der Grund dafür, dass wir trotz aller guten Vorsätze zu wenig für unseren Planeten tun.

Dabei ist in Wirklichkeit nicht immer benachteiligt, wer sich um die Umwelt sorgt. Die Berufliche Oberschule in Friedberg zeigt eindrücklich, dass es Möglichkeiten gibt, grüne Projekte umzusetzen und davon auch ganz persönlich zu profitieren. Und sie ist nicht allein: In Friedberg gibt es nicht nur einen Laden, der auf Regionales, Ökologisches und Nachhaltiges setzt und damit Gewinn macht.

Umweltschutz muss nicht in jeder Form mit dem mahnenden Plakat in der Hand und erhobenem Zeigefinger auftreten. Es wäre schon viel gewonnen, wenn mehr Menschen zumindest die einträglichen Wege des Umweltschutzes wählten. Doch wie das geringe Interesse anderer Schulen am Projekt der BOS zeigt, ist vielen das Thema zu kostspielig und zu aufwendig. Ein Umdenken ist dringend nötig. Ihre Umweltfreundlichkeit macht die Anlage ohnehin schon attraktiv und Geld für die Schulen ist allen Beteiligten immer willkommen.

