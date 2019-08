12:46 Uhr

Hauptstraße in Ried wird am Dienstag gesperrt

In Ried wird am Dienstag die Hauptstraße gesperrt. Darum muss der Verkehr umgeleitet werden.

Auf dem Stück zwischen Rathaus und Pfarrhof muss nach einem Wasserrohrbruch an den Leitungen gearbeitet werden. Der Verkehr wird umgeleitet.

In Ried wird die Hauptstraße, genau das Teilstück zwischen Rathaus und Pfarrhof bei der Fußgängerampel, am Dienstag, 27. August, in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.

Wie die Gemeinde mitteilt, sind dort Arbeiten aufgrund eines Wasserrohrbruches erforderlich. Der war im Pfarrhaus, das zurzeit nicht bewohnt ist, vor ein paar Wochen aufgetreten. Laut der Gemeinde konnte die Leitung zunächst abgedreht werden, nun sollen die Rohre aber repariert werden.

Die Hauptstraße in Ried wird voraussichtlich ab 9 Uhr gesperrt

Die Straße wird etwa ab 9 Uhr gesperrt und ist voraussichtlich ab 16 Uhr wieder frei. Die Arbeiten an der Leitung werden wohl nur etwa einen halben Tag dauern, die Gemeinde hat aber zur Sicherheit mehr Zeit eingeplant.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Wer auf der Staatsstraße 2052 in Richtung Mering unterwegs ist, wird in Zillenberg umgeleitet. Von dort geht es in Richtung Kreisverkehr beziehungsweise Tegernbach, dann weiter nach Sirchenried und Ried. Laut der Gemeinde ist die Umleitung auch in die andere Richtung ausgeschildert. (schr-)

