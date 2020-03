11:06 Uhr

Hausbrand in Hörmannsberg - Schaden beträgt etwa 10 000 Euro

In Hörmannsberg-Ried fingen Hausgegenstände Feuer. Die Hausinhaberin kann den Brand selbst löschen, wie die Polizei Friedberg mittelt.

Aus bisher ungeklärter Ursache fingen eine am Boden liegende Hundedecke und ein daneben stehendes Sideboard am Donnerstag Morgen Feuer. Die Inhaberin des Hauses in der Feldstraße in Hörmannsberg konnte den Brand jedoch selbstständig löschen. Der Sachschaden, der durch das Feuer und den Ruß entstanden war, beträgt nach Angaben der Polizei Friedberg etwa 10000 Euro. (pos)

