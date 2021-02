18:00 Uhr

Haustür-Shooting in Mering als Aufmunterung in Corona-Zeiten

Die Inhaber von Photokunst Hermle haben in Mering und Umgebung Menschen vor ihrer Haustür kostenlos fotografiert.

Plus Die Fotografen Daniela und Ralf Hermle aus Mering haben sich in Corona-Zeiten eine besondere Aktion ausgedacht. Was sie dabei erlebt haben.

Von Edigna Menhard

Entspannt sitzen Lise und Käthe mit einer Französischen Bulldoge vor der Tür ihrer Töpferwerkstatt und strahlen über das ganze Gesicht - das sieht man, obwohl die jungen Frauen eine Maske tragen. Die beiden hatten sichtlich Spaß bei dem Haustür-Shooting, das Daniela und Ralf Hermle mit ihrem Unternehmen Photokunst Hermle aus Mering initiiert hatten.

Insgesamt elf Haushalte haben bei der Aktion mitgemacht. Die Idee dahinter war, dass die beiden Fotografen - natürlich Corona-konform mit entsprechenden Abständen und Maske - an die Haustüre von Interessenten kommen und mit diesen ein kostenloses 15-minütiges Fotoshooting machen. Als Erinnerung gab es das schönste Bild zum Downloaden geschenkt. Einzige Bedingung: Photokunst Hermle darf die Bilder verwenden und veröffentlichen. Außerdem war der Aktionsradius auf Familien in Mering und dem unmittelbaren Umkreis, also Kissing, Merching, Baierberg, Baindlkirch, begrenzt, damit die beiden keine zu langen Anfahrtswege hatten.

Die Fotografen aus Mering trafen viele nette Leute

Nachdem die Fotokünstler die Aktion kurz vor Weihnachten zum zweiten Lockdown auf Facebook gepostet hatten, kamen gleich die ersten Anfragen. Am Wochenende ging es dann auch schon los. Die zwei seien gespannt gewesen, was auf sie zukomme. "So ein Shooting ist immer eine Herausforderung. Man weiß vorher ja nicht, wo man hinkommt, wie die Gegebenheiten und die Lichtverhältnisse an dem Tag sind oder wie die Leute drauf sind", erklärt Ralf Hermle. Doch das Ehepaar war begeistert, auf welch nette Leute es traf, und freute sich über besondere Erlebnisse, erinnert sich Daniela Hermle.

Die einen hätten ihre Katze erst einfangen müssen, bei den Nächsten habe die Familie Trompete gespielt, und auch ein Shooting mit einem Pferd und dessen Besitzerin habe man gemacht. "Wir haben an der Haustüre, an der Stalltüre, im Garten fotografiert - überall, wo ein schönes Fleckchen war", erzählt sie. Bei jedem Haushalt haben die beiden sowohl Fotos mit Maske als auch welche ohne Maske geschossen. "Wir hoffen ja, dass wir den Nasen-Mundschutz mal einmotten können. Dann sind diese Bilder eine Erinnerung an diese Zeit", sagt Ralf Hermle.

Daniela und Ralf Hermle haben in Mering und Umgebung ein kostenloses Fotoshooting vor der Haustür angeboten. Bild: Edigna Menhard

Zugeschickt bekamen die Teilnehmer dann meist beide Motive. Wer noch weitere Bilder haben wollte, konnte die dann gegen eine kleine Aufwandspauschale über einen Link herunterladen. Aber den beiden Bildkünstlern ging es nicht um Honorare. "Wir wollten das nicht kommerziell machen", sagen sie. Das Ehepaar muss angesichts des derzeitigen Lockdowns zum Glück nicht von der Fotografie leben. Die ehemalige Dekorateurin Daniela Hermle arbeitet in Odelzhausen im Büro, Ralf Hermle hat kürzlich von der Mordkommission in Augsburg nach München zur der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus gewechselt.

Haustür-Shooting in Mering: Endlich wieder Menschen vor der Kamera

Im Jahr 2020 sei für die Fotografen wenig los gewesen, und sie wollten mal wieder etwas anderes als Landschaftsbilder auf Facebook posten - endlich mal wieder Menschen vor der Kamera haben. "Wir fanden das Haustür-Shooting eine nette Idee, nicht nur, weil wir selbst dann wieder ein bisschen rauskommen, sondern weil wir auch den Leuten eine Freude machen wollten. Denn es ist gerade wirklich eine depressive Zeit, wo jeder zu Hause sitzt. Da sei es doch mal wieder schön, sich nett anzuziehen, sich zu schminken, aufzustylen und - im weitesten Sinn - Besuch zu bekommen", freut sich Daniela Hermle.

33 Bilder Haustür-Shooting in Corona-Zeiten Bild: Photokunst Hermle

Der Marketingaspekt habe zwar weniger im Vordergrund gestanden, berichten die beiden, es sei aber schön, dass die Leute sie auf eine unkomplizierte Art und Weise und ohne Verpflichtung kennengelernt haben: "Vielleicht bucht uns dann mal jemand für seine Familienfeier. Wir haben ja tolle Bilder abgeliefert und gezeigt, was wir können."

