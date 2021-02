vor 22 Min.

Hecke in Friedberg fängt Feuer: Ist eine Zigarette der Auslöser?

Die freiwillige Feuerwehr aus Friedberg löschte am Donnerstag eine Hecke. War eine Zigarette der Auslöser?

In Friedberg brennt nachts eine acht Meter lange Hecke ab. Die Feuerwehr löscht den Brand. Bezüglich der Brandursache gibt es eine Vermutung.

Am Donnerstag gegen Mitternacht wurde die freiwillige Feuerwehr aus Friedberg zu einem Einsatz gerufen. In der Josef-Wassermann-Straße stand eine Hecke in Flammen. Die Thujen seien auf einer Länge von etwa acht Metern abgebrannt, meldet die Polizei.

Hecke brennt in Friedberg: 1000 Euro Schaden

In der Nähe der Hecke standen ein Auto und ein Anhänger. Bei letzterem schmolz eine Radabdeckung. Die Brandursache steht noch nicht fest, möglicherweise entstand das Feuer durch eine glimmende Zigarettenkippe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)

