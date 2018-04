Heimat entsteht, wenn man zusammen ist

Ins Krankenhaus eingeliefert wurde ein Rennradfahrer, der am Dienstagabend in Friedberg verunglückte.

Volleyball

Friedberg nutzt den Heimvorteil

Die Herren III des TSV 1862 setzen sich in der Aufstiegsrelegation durch und dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksliga aufschlagen.