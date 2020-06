21.06.2020

Heimat zum Anziehen: Sie erstellt Shirts und Pullis mit Friedberger Motiven

Plus Beatrix Engeln hat T-Shirts und Kapuzenpullis mit der Friedberger Skyline und dem Baggersee auf den Markt gebracht. Warum die Designerin ihr Sortiment erweitert.

Von Michael Postl

Sorbet ist ein leicht hautfarbener Pink-Ton. Dass dies den wenigsten bekannt sein dürfte, hindert Beatrix Engeln jedoch nicht daran, T-Shirts in dieser Farbe zu bedrucken. Die gelernte Designerin versah bereits im Jahr 2018 Shirts mit der Friedberger Skyline auf der Brust.

Nun, zwei Jahre später, hat sie Kleidung mit einem neuen Logo auf den Markt gebracht. Und das in 40 verschiedenen Farbtönen. Die Front des Shirts ziert nun der Friedberger See. Auch der Druck ist in verschiedenen Farben erhältlich, neun stehen dabei zur Auswahl. Um das Motiv, das neben dem Schriftzug „Baggersee“ auch dessen Koordinaten zeigt, sind die zahlreichen Aktivitäten kreisförmig aufgelistet, die am Strand möglich sind. Schwimmen, Paddeln, Fischen – „Bea“ Engeln hat an alles gedacht.

Für alle, die den Friedberger See lieben

Diese Kreativität half ihr auch während der Corona-Krise. Denn damals in Zeiten des Maskenmangels stellte Engel aus eigener Produktion Mundschutz her. Dieses Business neigte sich jedoch bald dem Ende zu und Engeln musste mangels Aufträge sich wieder eine neue Idee ausdenken. Und so kam ihr der Gedanke, den Vertrieb der T-Shirts wieder aufzunehmen und sie mit dem neuen Motiv zu versehen. „Es ist vor allem für Friedberger gedacht, die den Baggersee ebenso mögen wie ich“, sagt Engeln.

Das sind offenbar insbesondere Väter. Denn um den Vatertag herum schossen die Bestellungen in die Höhe, wie Engeln berichtet. „Die Zielgruppe im mittleren Alter bringt den besten Umsatz“, fährt sie fort. „Jugendliche haben noch nicht so angebissen.“ Dagegen hat die Designerin jedoch ein Rezept: Sie möchte das Sortiment breiter fächern und eventuell mit anderen Kleidungsstücken aufwarten.

Auch Augsburger Motive sind möglich

So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auch den Kuhsee oder den Ilsesee auf ein Kleidungsstück zu drucken. Natürlich mit modifizierten Koordinaten und Aktivitäten. Zudem können sich laut Engeln zu den bereits bestehenden T-Shirts, Kapuzenpullovern und Tragebeuteln viele weitere Kleidungsstücke gesellen. „Etwas Konkretes habe ich da noch nicht im Sinn“, sagt sie, kann aber zumindest Kappen ausschließen. Denn diese seien in der Beschaffung zu teuer.

Ein Blick auf das Baggersee-Motiv von Beatrix Engeln. Bild: Beatrix Engeln

Apropos Finanzen. Einen großen Gewinn hat Engeln noch nicht erwirtschaftet. „Aber wenn der Verkauf mal anläuft, ist das möglich“, zeigt sich die Friedbergerin optimistisch. Zumal die Preise moderat sind: Ein Shirt kostet zum Beispiel zwischen 15 und 19 Euro, ein Hoodie etwa das Doppelte. Einer ihrer Träume ist es, einen kleinen Stand zu eröffnen, zum Beispiel direkt am Baggersee. Ob das möglich sei, müsse sie jedoch noch prüfen. Zukunftsmusik.

Kleidungsstücke in allen gängigen Größen und Maßen

Derzeit beschäftigt sie sich eher mit dem Knüpfen von Beziehungen. Denn bei der Stadt ist sie mit ihrer Idee, ihre T-Shirts auch im Informationsgebäude zu verkaufen, abgeblitzt. „Das wundert mich ein wenig. Aber eine Alternative wäre, die Kleider an Kiosken zu verkaufen.“ Denn Laufkundschaft dürfte die Aufmerksamkeit auf die neuen Motive steigern. Dies habe bereits beim Südufer-Festival geklappt, als Engeln ihre Ware dort verkaufte.

Die Kleidung ist das Ergebnis einer Co-Produktion von ihr und ihrem Mann. Der ist nämlich Drucktechniker und bedruckt die Kleider mit seiner eigenen Druckmaschine. Engeln ist für den Rest der Arbeit zuständig – als Gestalterin für visuelles Marketing ist das genau ihr Tätigkeitsfeld.

Will man sich ein Kleidungsstück bestellen, geht das in allen gängigen Größen und Maßen: „Wir haben auch Kindergrößen und einen taillierten Frauenschnitt“, sagt Engeln. Einfach eine Nachricht mit der gewünschten Farbe des Kleidungsstücks beziehungsweise der Druckfarbe an info@teuflische-ideen.de schicken. „Die Shirts sind innerhalb von etwa zehn Tagen da“, sagt Engeln. Auch, wenn sie in einer ungewöhnlichen Farbe wie Sorbet bestellt wurden.

