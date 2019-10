vor 56 Min.

Helter Skelter: Warum die Rock-Band Mering treu bleibt

Das Konzert von Helter Skelter war in Rekordzeit ausverkauft. Warum die Marktgemeinde fester Tour-Bestandteil ist.

Von Christina Riedmann-Pooch

Innerhalb einer Woche waren die Karten ausverkauft, das Stammpublikum riss ihnen die Tickets fast aus den Händen. Die MSV-Rocknacht Organisatoren um Georg Resch, Andreas Reschke, Samuel Geiger sowie Johannes Erhard konnten sich wieder über eine gigantische Resonanz der größten Indoor-Musikveranstaltung in Mering freuen. Zum neunten Mal konnten sie dafür die Classic-Cover-Band Helter Skelter gewinnen.

Mittlerweile erfährt die Gruppe nicht zuletzt durch den Gewinn der Casting Show „ The Voice Senior“ von Lead-Sänger Dan Lucas einen deutlichen Schub – aber schon vorher hatte die Band begeisterte und treue Fans in Mering gewonnen. Und die Band fühlt sich in der Marktgemeinde inzwischen heimisch. Tradition hat das gemeinsame Pizza-Essen mit Rocknacht-Organisator Georg Resch bei Da Daniele genauso wie das Abrocken hinterher in der Mehrzweckhalle – mitten in Mering. „Es gefällt uns einfach hier“, sagt Band-Gründer Peter Schreiner grinsend.

Helter Skelter spielt außerhalb von Mering vor großen Mengen

Mittlerweile müsste sich die Band längst nicht mehr mit kleinen Veranstaltungen in Mering begnügen: Festivals wie in der Kemptener BigBox, mit 2000 bis 3000 Besuchern, sind keine Seltenheit für die Band, die in ganz Deutschland tourt. In Mering hat die Gruppe allerdings seit ihren Anfängen treue Fans, die seit ihrem ersten Auftritt vor neun Jahren immer wieder dabei sind – so wie Iris und Mark Königshofen, die keine einzige Rocknacht mit Helter Skelter in Mering verpasst haben: „Die geben drei Stunden Vollgas und spielen laute Musik, genau so, wie es uns gefällt.“ Dafür nimmt man auch in Kauf, direkt nach der Taufe des Enkels weite Strecken zu fahren, um bei der Cover Band mitrocken zu können – so wie die 63-jährige Marita Eser. Ihr macht es so richtig Spaß, in der angenehmen Klubatmosphäre abzurocken und auch mal im Sitzen etwas zu trinken.

Und Starallüren hat die Band gegenüber dem Publikum kein bisschen – obwohl die sieben Musiker von der ersten Sekunde an, mit dem etwas rauchigen „Hallo Mering“ von Peter Schreiner, ihre Stars sind. Den Musikern, denen man jedes „Take it easy“ abnimmt, die es nach kürzester Zeit schaffen, dass jede einzelne Hand in der Halle oben ist und den Refrain jeder im Saal mitrockt.

Helter Skelter verbreitet in Mering Gänsehautfeeling

Und das mit dem Gänsehautfeeling stimmt genau, weil Dan Lucas jedes Gefühl mit seiner Stimme in hörbare Hormone umwandeln kann. Aber auch, weil die anderen Sänger der Gruppe nicht nur ausnahmslos hörenswerte Stimmen haben und ihre Instrumente beherrschen, sondern unglaublich authentisch sind – die wissen und es aus vollen Zügen auskosten, dass der „Highway to Hell“ nur mit der ganzen Band beherrschbar ist, weil sie musikalisch einfach „Born to be wild“ sind.

