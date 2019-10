09.10.2019

Henschel-Quartett zu Gast in Mering

Das berühmte Ensemble besteht seit 25 Jahren. Musikliebhaber kommen in St. Michael auf ihre Kosten

Seit 25 Jahren besteht das Henschel-Quartett. Die international bekannten Musiker geben neben ihrem Jubiläumskonzert in München einen Tag später ein Konzert in der Meringer Kirche St. Michael.

Das Jahr 1994, als Mathias Beyer-Karlshøj zu den Gründungsmitgliedern Christoph, Markus und Monika Henschel stieß und sich das Ensemble dem Streichquartett verschrieb, markierte den Beginn der Laufbahn des Henschel Quartetts. 1995 dann gleich fünf Preise bei den internationalen Wettbewerben in Evian, Banff und Salzburg für die besten Interpretationen von Mozart bis zu zeitgenössischen Werken. Im Jahr darauf folgte der 1. Preis bei der Osaka International Chamber Competition und die Verleihung der Goldmedaille. Gefeierte Debüts in den Musikzentren sowie ein umjubelter Einspringer für das Juilliard Quartett, von der BBC live übertragen, ebneten den Weg in die bedeutendsten Konzertsäle der Welt. Seit 2019 komplettiert Kammersolistin Teresa le Cour das Henschel Quartett an der zweiten Violine.

Viele Höhepunkte säumen den Weg des erfolgreichen Ensembles. Das Henschel Quartett musizierte anlässlich der Wiedereröffnung des Unesco Weltkulturerbes Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar und reiste als Kulturbotschafter der Bundesrepublik nach Brüssel.

Im März 2010 hatte das Quartett die Ehre, anlässlich des Namenstags von Papst Benedikt XVI. im Vatikan zu musizieren. Bereits vier Mal wurden die Henschels vom Königlich-Spanischen Hof eingeladen, auf den vier Stradivari-Instrumenten der königlichen Sammlung zu konzertieren.

2012 wurde das Quartett als erste europäische Formation der letzten 20 Jahre gebeten, den gesamten Beethoven-Zyklus in der Suntory Hall, Tokio, zu präsentieren. Die aktuelle Saison führt die Musiker neben ihren Konzerten in Deutschland auch nach Japan, in die USA und auf eine Tournee nach Lateinamerika, außerdem nach Österreich, England, Dänemark und Schweden.

Am Freitag, 25. Oktober, findet um 19 Uhr in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche das Jubiläumskonzert statt. Auf dem Programm steht Mendelssohn-Oktett (Henschel Quartett mit Delian-Ensemble); eine Uraufführung „Kasleidoskop“ für das Henschel Quartett von Steffen Wick; und das berühmte Brahms-Klavierquintett (mit Amadeus Wiesensee, Klavier). Nur einen Tag später am Samstag, 26. Oktober, gastieren die Musiker ab 19 Uhr in St. Michael in Mering. Auf dem Programm stehen Felix Mendelssohn-Bartholdy Streichquartett a-Moll op. 13; Leos Janácek Streichquartett Nr. 1 „Die Kreutzersonate“ (nach einer Novelle von Lew Tolstoi); Robert Schumann Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3. (FA)

für das Konzert in München gibt es unter www.muenchenticket.de. In Mering ist der Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Themen folgen