Herbstkonzert mit Men in Blech

Sängerverein Friedberg bleibt bei bewährter Leitung

Der Sängerverein Friedberg freut sich bereits auf das Herbstkonzert, das am 17. Oktober wieder zusammen mit der Bläsergruppe Men in Blech präsentiert wird. Der Verein setzt auch in seiner Führungsstruktur auf Bewährtes: Die gesamte Vorstandschaft mit Wolfgang Braun an der Spitze wurde in der Jahreshauptversammlung zum wiederholten Male in ihre Aufgabenbereiche gewählt.

Zu kauen hatten die Mitglieder des Männergesangsvereins allerdings an der Ankündigung von Chorleiter Erwin Ziegenaus, dass er aus Altersgründen daran denkt, die musikalische Leitung niederzulegen. „Ich werde zwar nicht hinschmeißen, bitte aber den Verein, sich jetzt schon nach einem Nachfolger umzuschauen“, sagte der Achtzigjährige, der seinerzeit Josef Hamberger ablöste und seit 16 Jahren als Dirigent den Ton angibt. Am Herbstkonzert wird er aber noch beteiligt sein und über die entsprechenden Planungen wurde die Versammlung vom Chorleiter unterrichtet.

Über die Höhepunkte des vergangenen Jahres mit den zahlreichen Auftritten, etwa beim Altstadtfest und Fête de la Musique, berichtete Vorstand Wolfgang Braun und er streifte auch die Programmpunkte und Auftritte, die für das Jahr 2020 anstehen. Mit dem Kassenbericht von Markus Voigt waren die Sänger einverstanden – weil dank der Heimwirte Hans Naumann und Arnold Schlegl, der als Notenwart um Entlastung bat, ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden konnte, welchen Revisor Hermann Scherrüble bestätigte. (pt)

