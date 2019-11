10:38 Uhr

Herdplatte angelassen: Rauch im Karl-Sommer-Stift

Das hätte böse ausgehen können: Ein Bewohner der Karl-Sommer-Stifts in Friedberg vergaß, die Herdplatte auszuschalten.

Am Montagmorgen wurde eine Rauchentwicklung im Altenpflegeheim Karl-Sommer-Stift an der Aichacher Straße gemeldet. Vor Ort wurde laut Polizei festgestellt, dass ein Bewohner vergessen hatte die Herdplatte auszuschalten. Dadurch fing eine Lebensmittelpackung aus Plastik zu schmoren an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Die Feuerwehr Friedberg belüftete die Räumlichkeiten. (FA)

