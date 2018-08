vor 23 Min.

Herrenhandtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Die Polizei Friedberg meldet einen Diebstahl.

Einem Mann wurde am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Marquardtstraße in Friedberg die Herrenhandtasche gestohlen. Er hatte sie in seinem Einkaufswagen abgelegt und der Dieb nutzte einen unbeobachteten Moment. In der Handtasche befanden sich Geld und persönliche Gegenstände des Mannes. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei Friedberg 500 Euro. Hinweise unter 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg. (AZ)

Themen Folgen