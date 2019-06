12:52 Uhr

Herrenlose Kleidung gefunden: Wieder Großeinsatz am Friedberger See

Einsatzkräfte suchten von Mittwoch auf Donnerstag nach einer Frau im Friedberger See. Am Ufer hatte ein Mann Frauenkleidung gefunden.

Wasserwacht und Feuerwehr befürchteten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, eine Frau könnte im Friedberger See treiben. Zuletzt war dort fast ein Mann ertrunken.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es wegen zurückgelassener Kleidung am Friedberger See einen Großeinsatz der Wasserwacht und der Feuerwehr gegeben. Gegen 22.45 Uhr teilte ein 23-jähriger Friedberger Rettungssanitäter mit, dass er bei dem Wasserwacht-Haus am See Kleidungsstücke einer Frau gefunden habe. Auch nach einiger Wartezeit kehrte die mutmaßliche Besitzerin nicht zurück und der Sanitäter machte sich Sorgen, dass der Frau beim nächtlichen Baden im See etwas geschehen sein könnte.

Frau im Friedberger See? Großeinsatz bleibt ohne Erfolg

Er rief den Notruf an, um weitere Unterstützung anzufordern. Der Uferbereich wurde zunächst mit zwei Polizeistreifen und einem Polizeihund ohne Erfolg abgesucht. Durch die Wasserwacht wurde danach ein Großeinsatz ausgelöst, da nicht auszuschließen war, dass die Frau noch im See trieb. 25 Wasserretter aus Friedberg, Derching und Augsburg sowie 16 Floriansjünger rückten neben dem Roten Kreuz an und begannen systematisch mit der Suche. Der Einsatz wurde gegen 1.30 Uhr ohne Erfolg abgebrochen, nachdem der gesamte See abgesucht worden war.

Junger Syrer fast im Friedberger See ertrunken

Erst am vergangenen Wochenende war es, wie wir berichteten, zu einer Rettungsaktion am Südufer des Friedberger Baggersees gekommen. Ein 21-Jähriger wäre dort fast ertrunken und musste wiederbelebt werden. Zu seinem Glück hatten zwei junge Leute aus München eingegriffen und dem Asylbewerber aus Syrien, der nicht ausreichend gut schwimmen konnte, geholfen. Zu dem Zeitpunkt befand dieser sich etwa zwei Meter unter Wasser und machte keine Schwimmbewegungen mehr. Die retter tauchten ab und zogen den 21-Jährigen zurück an die Oberfläche. Der Mann musste anschließend in die Augsburger Uniklinik eingeliefert werden. (tril)

