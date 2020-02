„Herz ist Trumpf“ bei den Friedberger Einzelhändlern

Plus Wolfram Grzabka hat viele Ideen für Friedberg. Nun will mit einem Kartenspiel die Geschäftswelt voranbringen. Die Aktion startet am Valentinstag.

„Der Kunde ist König!“ lautet das Motto der Aktion mit dem emotionalen Titel „Herz ist Trumpf“ des Friedberger Künstlers und Werbeagentur-Inhabers Wolfram Grzabka. Sie startet zum Valentinstag.

Herz der Aktion ist ein Kartenspiel, denn: „Der Einzelhändler hat alle Trümpfe in der Hand, er muss diese bloß ausspielen.“ Grzabka ist überzeugt: „Viele Einzelhändler machen alles richtig.“ Die Forschung habe gezeigt, dass ein positives Kundenerlebnis einen tiefgreifenden Effekt erzeugen kann. So wird der Verkäufer von nebenan zum Kundenbegeisterer.

Zusammenarbeit mit dem Aktiv-Ring Friedberg

Ein Beispiel kann sein, wenn die Kellnerin nach drei Jahren immer noch weiß, dass der Kunde seinen Kaffee schwarz trinkt. Oder dass im Restaurant ohne Fragen die Lieblingsspeise auf den Tisch kommt. „Ich bin auch Kunde“, sagt Grzabka. „Auch ich freue mich über derartige Kleinigkeiten.“ Mit einem Kartenspiel will er nun Einzelhändler daran erinnern, dass „sie alle Trümpfe in der Hand halten“.

Zehn Karten mit kleinen motivierenden Botschaften bilden das Herz des Kartenspiels „Herz ist Trumpf“: So steht Herz As für „Wir lieben und leben unseren Job“, Herz 6 für „Ist unser Geschäft richtig sexy?“. In einer beigefügten Spielanleitung heißt es „Ziehen Sie jeden Tag eine Karte als ganz persönlichen Denkanstoß“. Außerdem sind die Motive in der Anleitung näher erläutert. So wird bei der Herz As Aristoteles zitiert, der sagte: „Freude an der Arbeit lässt das Werk vortrefflich geraten.“ Bei der Herz 6 wird nach dem äußeren Erscheinungsbild, der Ladeneinrichtung, der Präsentation der Produkte, der Dekoration und dem Team (Kleidung, Äußeres) gefragt.

Wolfram Grzabka, Inhaber einer Friedberger Werbeagentur, appelliert mit „Der Kunde ist König?“ an Händler und Dienstleister: Kunden zufriedenzustellen, sei die beste Werbemaßnahme für ein Unternehmen. Bild: Vanessa Polednia

„Ich habe über 30 Jahre Erfahrung mit meinen Kunden zusammengefasst und erfahren, dass Probleme meist hausgemacht sind“, sagt Grzabka. Natürlich gebe es viele Seminare, Fachbücher und Coachings, aber mit dem Kartenspiel erhalte ein Händler konzentriertes Wissen. „Er muss es bloß anwenden“, sagt der rührige Mann, der seit 17 Jahren in Friedberg zu Hause ist.

Beim Jahrestreffen des Aktiv-Ringes in Friedberg am Donnerstag wird er das Spiel vorstellen. Ab heute werden die Spiele außerdem kostenlos an Einzelhändler verteilt. Er beginnt in Friedberg, „weil das meine Heimat ist“, verschickt seine Karten aber auch in andere Städte.

„Jetzt müssen die Einzelhändler nur noch trumpfen“, schaut er optimistisch in die Zukunft. Seine Vision: Jeder Händler, der ein Spiel besitzt, soll jeden Tag mit seinem Team eine „Tageskarte“ ziehen, die er dann in einem Plexiglas-Aufsteller neben die Kasse stellt und befolgt. „Die Tageskarte zu ziehen kann zu einem Team-Event werden“, freut sich der Agenturbesitzer. Ganz nach dem Motto: „Zusammen spielen schweißt zusammen.“

"Ist der Kunde König?" fragte der Friedberger 2019

„Herz ist Trumpf“ hat eine Vorgeschichte: Im Herbst hatte der 65-Jährige „seine „Abenteuer als Konsument“ in einem Heftchen mit der provokativen Frage "Der Kunde ist König?" zusammengetragen. Darin beklagte er die „Service-Wüste Deutschland“ und führte auf 16 Seiten Beispiele für schlechten Service aufgeführt. Es waren Begebenheiten, die er in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland selbst erlebt hat. Jetzt hat er auf seine Frage von damals die Antwort gefunden: Der Kunde ist König!

Wer ein Spiel für sein Geschäft möchte, soll sich per Mail (email@grzabka.com) oder telefonisch bei der Agentur melden: 0821/6 50 38 80. Auch will Grzabka diese Aktion online verbreiten.

