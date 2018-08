08.08.2018

Heute Menschenskulpturen-Aktion in Friedberg

Am Mittwoch sind in Friedberg wieder die Menschenskulpturen von Rose Maier Haid zu sehen - um 11 Uhr und um 12 Uhr in der Ludwigstraße.

Von Ute Krogull

Die Menschenskulpturen-Aktion, die am Mittwoch, 8. August, wieder in der Friedberger Innenstadt stattfindet, ist dieses Jahr Malern und ihren Bildern bzw. Modellen gewidmet. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat.

Für zweimal zehn Minuten – um 11 Uhr und 12 Uhr – nehmen die Mitwirkenden eine vorher überlegte, ausdrucksstarke Position ein und erstarren dann jeweils zehn Minuten lang zu Skulpturen. Ein spannendes Erlebnis für Betrachter ebenso wie für Mitwirkende, glaubt die Organisatorin Rose Maier Haid. Sie setzt die Aktion, die eine Fortführung des Skulpturenpfades ist, zum sechsten Mal um.

Vergangenes Jahr standen blaue Friedbären entlang der Ludwigstraße. Dieses Jahr können die Teilnehmer Bilder nachstellen oder aber Künstler bilden mit Malerkittel, Palette, Pinsel und Staffelei eine Skulptur. Mitmachen kann jeder, unabhängig von Alter und künstlerischen Fähigkeiten. Denn genau das ist das Ziel von Maier Haid.

Die Friedbergerin möchte ein Netzwerk von Menschen schaffen, die an einem Kulturprojekt mitwirken und will auch Leute erreichen, die sonst nichts mit Kunst am Hut haben. Das Projekt soll über Kunstkonsum hinausgehen und die Kreativität der Menschen wecken. „Das ist das Beglückendste, was es gibt, eine ganz besondere Erfahrung, die einen Menschen verändern kann“, ist sie überzeugt.

Friedberg empfängt am Friedensfest seine Gäste aus Augsburg

Die Menschenskulpturen bilden sich stets am 8. August, dem Tag des Friedensfestes in Augsburg – auch, um die Gäste aus der Nachbarstadt mit etwas Besonderem zu empfangen. „Kommt uns besuchen, kommt friedwärts“, lautet die Devise.

Weil Urlaubszeit ist, ruft die Künstlerin Leute auf, einfach in den Ferien im Ausland mitzumachen und die Bilder dann einzuschicken an rose@kunstschule-friedberg.de.

Ihr großes Ziel ist es, dass sich eines Tages Hunderte oder gar Tausende Menschen als Skulpturen entlang der Stadtmauer positionieren.

Wer erst einmal am Mittwoch, 8. August, vor Ort in Friedberg mitwirken möchte, kommt um 9.30 Uhr zur Vorbereitung ins Kunstwerk an der Bauernbräustraße.

Kontakt

Informationen zur Aktion gibt es unter Telefon 0821/609335 oder 605483.

Themen Folgen