vor 35 Min.

Heute startet der Friedberger Musiksommer

Der Musiksommer in Friedberg beginnt heute mit den Friedberger All-Stars - und einer Weltpremiere.

Von Daniel Weber

„J noch einmal bitte, wir machen nochmal J“, rief Thomas Zoller, während er den Klangteppich der Instrumente mit einer ausladenden Geste verstummen ließ. Am Dienstag hatte er alle Hände voll zu tun: Die elfköpfige Gruppe, bestehend aus Friedberger All-Stars und anderen Jazzmusikern, muss zusammenbauen, was am Mittwoch ab 20.30 Uhr als Weltpremiere auf der Bühne der Rothenberghalle perfekt klingen soll. Wie es sich über die Jahre eingespielt hat, eröffnet die Jazzformation den inzwischen 17. Friedberger Musiksommer, welchen die „Bürger für Friedberg“ veranstalten. Der Künstlerische Leiter Karl-Heinz Steffens ist als Klarinettist unter den Musikern. Das Programm heißt „Back to the future 2018“, die Zuhörer erwartet Musik von Thelonious Monk.

Für den Musiksommer werde jedes Jahr ein eigenes Programm geschrieben, merkt Zoller an. Diesmal erwarte das Publikum eine besonders progressive Darbietung, von der er sich viel verspricht: „Schon vor 16 Jahren hatten wir mit den Berliner Philharmonikern ein ähnliches Programm, das ein Riesenerfolg wurde.“ Neu in der Jazzrunde ist der Mann am Schlagwerk, Christian Benning, alle anderen haben schon Musiksommer-Erfahrung.

Die Qualität dieser und weiterer Aufführungen des Musiksommers lässt sich auch an der Herkunft der Musiker erkennen: „Eine Flötistin ist eigens aus Israel angereist, die Leute kommen aus den verschiedensten Ecken der Welt“, sagt Steffens, der selbst Generalmusikdirektor der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Chefdirigent der Norwegischen Nationaloper ist. Steffens koordiniert die professionellen Musiker – wenn er nicht gerade selbst spielt. Er ist zuversichtlich, dass die Organisation reibungslos klappt: „In Friedberg funktioniert immer alles“, lobt er.

Die wohl größte Neuerung ist, dass kein Orchester für den Musiksommer engagiert wird, sondern sich Musiker zu einem eigenen „Festivalorchester“ zusammengefunden haben. Das bedeutete für Steffens zwar zusätzlichen Aufwand bei der ohnehin umfangreichen Vorbereitungen. „Aber gerade die intensive Arbeit ist es ja, die mir Freude macht“, beteuert er.

Die Konzerte des Musiksommers 2018

Am Mittwoch, 29. August, beginnt um 20.30 Uhr das Jazzkonzert „Back to the future 2018“ in der Rothenberghalle. Die Zuhörer erwartet Musik von Thelonious Monk.

Am Donnerstag, 30. August, um 19.30 Uhr erklingen in der Rothenberghalle Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und Musik von Claude Debussy und Gabriel Fauré, gespielt vom Festivalorchester.

Am Freitag, 31. August, um 19.30, führt das Festivalorchester das musikalische Vermächtnis von Wolfgang Amadeus Mozart auf, seine letzten drei Sinfonien. Der Abend findet in der Kirche Sankt Jakob statt.

Am Samstag, 1. September, um 19.30 Uhr, gibt es in der Rothenberghalle „Begegnungen“. Musikalische Gespräche der Künstler Bach, Schumann und Mozart, Mendelssohn-Bartholdy werden von den Schauspielerinnen Katharina Thalbach, Nadine Schori und Solisten des Friedberger Musiksommers inszeniert.

Am Sonntag, 2. September, um 10.30 Uhr, schließt die Veranstaltungsreihe mit einer Matinee in der Rothenberghalle. Karl-Heinz Steffens und die Solisten des Friedberger Musiksommers thematisieren Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine talentierte Schwester Fanny.

Karten gibt es unter 0821 / 60 92 99 oder per Mail an info@friedberger-musiksommer.de.

