18.01.2020

Hiaslverein erinnert an die Gefangennahme

Mitglieder wandern mit Fackeln zum Denkmal in Kissing

Mit seinem traditionellen Fackelmarsch erinnerte der „Historische Förderverein ,Bayerischer Hiasl’ Kissing“ an die Gefangennahme der Hiasl-Bande am 14. Januar 1771 in Osterzell.

Die rund 30 Mitglieder und Interessierten trafen sich hierzu gegen 17 vor dem Landgasthof Alt-Kissing bei Lagerfeuer und Glühwein und zogen dann mit Fackeln die Paar entlang zum Kissinger Hiasl-Denkmal an der Alten Schule, wo eine schaurig-schöne Moritat vorgetragen wurde. Zurück im Landgasthof gab es noch einen interessanten wissenschaftlichen Vortrag zu den historischen Ereignissen rund um die Gefangennahme, bevor die Teilnehmer mit einem köstlichen Wilderer-Gulasch verwöhnt wurden. Gut gelaunt wurde danach noch lange weiter gefachsimpelt.

Weitere Informationen und Fotos: www.bayerischer-hiasl.de

