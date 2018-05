Hier entsteht etwas ganz Großes für Friedberg

Bereits jetzt zeigt sich, wie sehr ein Ort wie das Wittelsbacher Schloss immer gefehlt hat.

Knapp fünf Monate noch, dann können die Friedberger ihr saniertes Wittelsbacher Schloss in Besitz nehmen. Und jede Wette: Das Werk wird auch die allermeisten Kritiker überzeugen, die seinerzeit beim Bürgerentscheid gegen die große Lösung gestimmt haben. Wer vorab schon einmal einen Blick hineinwerfen durfte, der weiß, dass hier etwas ganz Großes entsteht. Nur gut, dass sich die Gegner in Bürgerschaft und Politik seinerzeit nicht durchsetzen konnten. So kommt wenigstens ein großes und für die ganze Stadt wichtiges Projekt dieser laufenden Wahlperiode noch vor deren Ende zum Abschluss.

Managerin Sonja Weinfurtner spannt bereits einen weiten Bogen von Veranstaltungen, die das Schloss als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Friedberg verankern sollen. Musik, Ausstellungen, Literatur und vieles mehr finden hier die geeignete Plattform. Wie sehr ein solcher Ort bisher in der Stadt fehlt, macht schon das große Interesse deutlich, die Räume auch für private und geschäftliche Veranstaltungen zu nutzen. Die größte Herausforderung wird sein, dies alles im Einklang mit der Nachbarschaft über die Bühne zu bringen.

