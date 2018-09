vor 52 Min.

Hier fühlen sich die Burschen wohl

Bei dem Schmiechener Verein spielt sich im Sommer alles auf der Terrasse ab

Von Leonie Steinhardt

Schmiechen Unweit vom Ortseingang direkt neben dem Sportheim hat sich der Burschenverein Schmiechen niedergelassen. Knapp 130 Mitglieder zählt er momentan. „Es werden ständig mehr“, sagt der zweite Vorsitzende Thassilo Schneider. Seit 2014 gibt es den Burschenverein. Davor gab es lediglich die Jugend Schmiechen, die kein eingetragener Verein war. Vor wenigen Jahren wurde beschlossen, einen zu gründen. „Das vereinfacht für uns einiges, vor allem das Organisieren von unseren Partys“, erklärt Schneider.

Nach der Gründung des Vereins mussten die Mitglieder ihre Räumlichkeiten im Ortskern verlassen. Recht schnell wurde dann der Platz neben dem Sportheim gefunden. Zunächst trafen sich die Mitglieder dort in einem Bauwagen, der viel zu klein war. „Bald waren dann aber alle Genehmigungen da, sodass wir mit dem Bau beginnen konnten“, erzählt Schneider. Alle hätten mitgeholfen. 2016 wurde das Vereinsheim fertiggestellt. Die neue Heimat des Burschenvereins bietet auf 70 Quadratmetern neben einem Aufenthaltsraum mit Bar auch einen Getränkeraum, Toiletten und einen Technikraum. Der besondere Stolz ist die Terrasse. Dort sitzt man im Sommer und redet, grillt und spielt Karten. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, ist im Aufenthaltsraum auch für Unterhaltung gesorgt. Ansonsten werden die Räumlichkeiten für diverse Besprechungen, für die Jahreshauptversammlungen oder auch für Geburtstagsfeiern von Mitgliedern genutzt.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Treffen organisiert der Vorstand um Thassilo Schneider diverse Veranstaltungen im Verlauf des Jahres. Zu den bekanntesten rund um Schmiechen gehören der Burschenball, der Kinderfasching und die Dream Dance Party. Die hat auch in diesem Juli wieder viele Feierwütige angelockt.

Das nächste Event ist die Vereins-Weihnachtsfeier Ende des Jahres. An gemeinsamen Unternehmungen fehlt es den Mitgliedern jedoch bis dahin nicht. Sie sind viel unterwegs. Demnächst ist ein Ausflug mit etwa 50 Personen in den Europapark geplant. Außerdem besuchen sie regelmäßig befreundete Burschenvereine. „Da fahren wir dann schon mal 100 Kilometer oder mehr“, sagt Schneider. So waren sie schon bayernweit auf Burschenfesten. Natürlich immer in Tracht und mit vereinseigenen T-Shirts für die Burschen und Dirndlschürzen für die Mädchen.

Um sich solche Unternehmungen leisten zu können, hatte schon vor vielen Jahren die Jugend Schmiechen einen guten Einfall: Für die Partys benötigte der Verein regelmäßig Festzelte. Zunächst wurden die immer wieder angemietet. Irgendwann kam aber die Idee auf, die Zelte zu kaufen und sie an Interessenten zu verleihen. So verdient sich der Verein nicht nur ein Zubrot, sondern kommt auch herum, wenn die Zelte aufgebaut werden. Erst vor Kurzem haben die Burschen im Nachbardorf ein Zelt für eine Hochzeit verliehen. „Während wir uns an die Arbeit machten, saß die Hochzeitsgesellschaft gemütlich beim Weißwurstfrühstück, und ehe wir uns versahen, saßen wir dann mit unseren Arbeitsklamotten zwischen den Gästen und wurden ebenfalls mit Weißwürsten versorgt“, erzählt Schneider.

Themen Folgen