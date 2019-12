vor 50 Min.

Hier helfen alle zusammen

Pfarreiengemeinschaft Dasing organisiert Basar zugunsten von Straßenkindern in Kenia

Ein Treffpunkt für Jung und Alt war der Adventsbasar der Pfarreiengemeinschaft Dasing, der unter dem Motto stand „Gutes tun leicht gemacht“. Denn der Erlös des Basars geht bereits seit vielen Jahren an das Straßenkinderprojekt „Amani“ in Kenia. Da alle Beteiligten sich hier ehrenamtlich engagieren, kommen die Einnahmen und Spenden auch ohne Abzug dort an, wo sie gebraucht werden. Wichtiger Bestandteil der Veranstaltung ist der Verkauf der Adventskränze und -gestecke des Frauenbundes Dasing, die zu Beginn des Basars von Pfarrer Justin Nambelil gesegnet wurden.

Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte Dasing, Taiting und Wessiszell sorgten mit Kaffee und Kuchen, Waffeln, heißen und kalten Getränken und Bratwürsten für das leibliche Wohl der Gäste. An den Ständen der Pfarreien Laimering und Rieden wurden bereits Weihnachtsgeschenke oder kleine Mitbringsel, wie Dinkel- und Zirbenkissen, Filzhandschuhe, Weihnachtskarten oder Liköre zum Kauf angeboten.

Marlene Hintermüller organisierte den Verkauf eines breit gefächerten Sortiments des Eine-Welt-Ladens und bei den Ministranten konnten die Besucher selbst gebackene Plätzchen erwerben. Letztere sorgten zusammen mit Stefan Menzinger und Bernhard Hintermüller mit einem Bastelangebot, bei denen die Kinder selbst Kerzen ziehen konnten, für die Unterhaltung der jüngeren Besucher des Adventsbasars. Umrahmt wurde der Nachmittag von Musikern des Musikvereins Dasing. (FA)