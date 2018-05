vor 4 Min.

Hier ziehen alle an einem Strang

Seit 40 Jahren gibt es in Hügelshart eine eigenständige Feuerwehr. Was die Truppe im kleinen Friedberger Stadtteil besonders auszeichnet

Von Günther Jaumann

Mit einem Programm, das sich sehen lassen konnte, feierte die Freiwillige Feuerwehr Hügelshart zwei Tage lang ihr 40-jähriges Gründungsfest. Nach dem Einzug der zahlreichen Fahnenabordnungen in das Festzelt und dem Bieranstich sorgten die Lechrain- und Hubel-Musikanten.

Vorsitzender Georg Trinkl stellte in einem kleinen Rückblick die Vereinsgeschichte vor. So war die Feuerwehr Hügelshart von 1950 bis 1978 als Löschgruppe Hügelshart unter der Führung von Löschmeister Michael Fischer an die Feuerwehr Ottmaring angeschlossen. 1978 im Zuge der Eingemeindungen wurde am 17. November 1978 die eigene Feuerwehr gegründet. Der Verein hatte zu dieser Zeit immerhin schon 107 Mitglieder. Momentan hat der Verein 178 Mitglieder, davon 37 aktive (mit der Jugendfeuerwehr), 58 passive und fördernde, sowie 86 Mitglieder in der Frauengruppe. 1978 hatte Hügelshart 263 Einwohner, heute knappe 400).

Georg Trinkl betonte, dass ein Verein nur funktionieren könne, wenn alle an einem Strang ziehen. Das sei auch hier der Fall. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern des Vereins für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Er berichtete über ein abwechslungsreiches Vereinsleben, gab einen Rückblick auf unzählige Veranstaltungen z. B. Faschingsbälle, Fahrradtouren, Weihnachtsfeiern, Oktoberfest, Jugendzeltlager, Ausflüge, Weinfest und vieles mehr.

Bürgermeister Roland Eichmann lobte den Vorstand besonders. „Eine Ortsgemeinschaft lebendig zu halten, ist wichtig“, überbrachte allen ein Dankeschön der Stadt Friedberg. Auch 1. Kommandant Hans Bradl schätzt das unheimliche gute Vereinsleben, „Besonders auf die Frauengruppe Hügelshart kann man stolz sein“ so Bradl. Kreisbrandrat Christian Happach gratulierte ebenfalls zum Gründungsfest, bedankte sich für die Mitarbeit bei allen. Viele Gastgeschenke wurden ausgetauscht. Einer der Höhepunkte waren die vielen Ehrungen für langjährigen, aktiven Dienst und auch die Vorstandschaft wurde geehrt. Bis tief in die Nacht feierte man mit den Lechrain- und Hubel-Musikanten, später folgte flotte Musik von DJ Tobi.

Der zweite Tag startete mit einem Weißwurstfrühschoppen, danach versammelten sich alle Aktiven und die Jugend zusammen mit den Feuerwehren Ottmaring und Rederzhausen zur gemeinsamen Feier der Florians-Messe, zelebriert von Pfarrer Martin Schnirch, musikalisch begleitet von der Musikgruppe „Klangfarben“. Pfarrer Schnirch sprach in seiner Festrede das „Miteinander Zusammensein“ an und verschiedene Formen der Liebe. „Wildfremden Menschen zu helfen, das ist Liebe, bei der Feuerwehr ist das sichtbar“, sagte Schnirch.

