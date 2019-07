vor 3 Min.

Historische Gewänder für Theresia-Gerhardinger-Schule

Rechtzeitig vor Beginn des Altstadtfestes konnten Karin Weindl vom PatchWork - Haus für Handarbeit und Ulrike Hesse vom Förderverein der Theresia-Gerhardinger Grundschule (1. und 2. von links) und einige Näherinnen über 20 historische Kindergewänder für den neu gegründeten Kleiderfundus der Theresia-Gerhardinger-Schule an Schulleiterin Elisabeth Kern und ihre Lehrerkollegin Kerstin Rascher (3. und 2. von. links) übergeben.

20 Eltern und Lehrer nähen mit Unterstützung des Fördervereins einen Kleiderfundus für das Altstadtfest in Friedberg. Wie kam es zu der Aktion?

Die meisten Schulen und Kindergärten stehen vor jedem Altstadtfest vor einer Herausforderung: Sie wollen mit Auftritten und Darbietungen zum Gelingen des Festes beitragen, verfügen aber oft nicht über ausreichend historische Gewänder für die teilnehmenden Kinder.

Zwar besitzen viele Kinder ein eigenes Bubengewand oder Magdkleid. Diejenigen Kinder aber, die keine näherfahrenen Mamas (oder zunehmend auch Papas), Omas oder Tanten haben, bleiben von diesen Gruppenauftritten ausgeschlossen. Oft ist es für Familien mit mehreren Kindern auch schlicht zu teuer, alle Familienmitglieder komplett einzukleiden, zumal den Kindern im darauffolgenden Fest die Gewänder dann schon wieder zu klein sind. Die Schule selbst besitzt nur einige wenige Gewänder.

PatchWork-Haus für Handarbeit in Friedberg hilft

Um möglichst vielen Buben und Mädchen der Theresia-Gerhardinger-Grundschule die Teilnahme an den Auftritten im Festsaal des Wittelsbacher Schloss während der Friedberger Zeit zu ermöglichen, kam Ulrike Hesse vom Förderverein der Schule auf die Lösung: die Schaffung eines Kleiderfundus’, der auch für die nachfolgenden Feste genutzt werden kann.

Die Mittel für diesen Fundus standen zwar im Verein bereit, aber das Knowhow für das Nähen nicht. Also ging sie auf Karin Weindl, Inhaberin vom PatchWork-Haus für Handarbeit, zu und bat sie um Rat. Schließlich hatte Weindl bereits beim Fest 2016 zusammen mit vielen ihrer Kundinnen das Friedberger Kinderheim ausgestattet.

Und gemeinsam mit Elisabeth Kern, Rektorin der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, war dann schnell der Weg zum Fundus aufgezeichnet: Die Grundschule bat alle Mamas mit Näherfahrung um tatkräftige Mithilfe. Allen Müttern, die noch wenig oder keine Kenntnisse hatten, bot sich bei Karin Weindl die Gelegenheit eines Nähkurses. Dort nähten sie die Gewänder für den Kleiderfundus und waren anschließend in der Lage, für ihre Kinder Hemden, Hosen oder Kleid anzufertigen. Die Finanzierung der Stoffe übernahm der Förderverein der Grundschule, ebenfalls mit Unterstützung vom PatchWork - Haus für Handarbeit.

So legten im Frühjahr über 15 Mütter und Omas los. Elisabeth Kern benannte mit Kerstin Rascher eine Projektleiterin aus ihrem Lehrerkollegium, die alle Abstimmungen zwischen der Schule, Eltern und Weindl koordinierte. Schließlich mussten genügend Gewänder in allen benötigten Größen vorhanden sein. Das Ergebnis ist beeindruckend: insgesamt konnten Ulrike Hesse und Karin Weindl pünktlich vor Festbeginn über 20 komplette Kindergewänder an Kern und Rascher sowie die bereits eifrig probenden Kinder übergeben. Kern war bei der Übergabe sichtlich beeindruckt über den Eifer „ihrer“ Mamas und bedankte sich ganz herzlich bei allen.

Aber auch die fleißigen Mütter zeigten sich zufrieden. So erzählte Mildreth Hellmann bei der Übergabe, dass sie nach dem Nähkurs gleich noch Kleider für ihre ganze Familie genäht hat und zudem noch das eine oder andere Kleidchen für ihre Bekannten.

Und wie es oft im Leben geht, ist erst einmal ein Anfang gemacht, kommt ein Stein ins Rollen. Motiviert von den Näherinnen aus den Nähkursen steuerten weitere Mütter der Grundschule zahlreiche neu genähte Gewänder bei. Letztlich meldeten sich auch noch aus dem Lehrerkollegium der Schule Handarbeiterinnen, die ebenfalls Kleider nähten. So kann die Schule zur Freude von Kern auf einen Fundus von 50 Buben- und Mädchengewändern zurückgreifen. Bestaunt werden können die Gewänder bei den Auftritten am 18. Juli, wenn die Kinder unter dem Motto „Froh zu sein bedarf es wenig - buntes Markttreiben“ tanzen. (FA)

Der Auftritt bei der Friedberger Zeit

„Froh zu sein bedarf es wenig“



Theresia-Gerhardinger-Grundschule



Wittelsbacher Schloss



Donnerstag, 18. Juli, 18 und 19.15 Uhr



