„Hitlerjunge Salomon“ an der Konradin-Realschule

Der 93-jährige Jude Sally Perel erzählt von seiner Zeit als Hitlerjunge. Was seine Lebensgeschichte den Jugendlichen heute noch sagen kann.

Von Patrik Ferstl

Die Zerrissenheit hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Nun sitzt Sally Perel in der Turnhalle der Konradin-Realschule und erzählt den Schülern der neunten und zehnten Klassen von seinem Leben als begeisterter Hitlerjunge – und wie er dadurch als Jude den Holocaust überlebte.

Lange Zeit wusste die Welt nicht um sein Doppelleben. Erst in den 1990er-Jahren veröffentlichte Perel eine Autobiografie unter dem Titel „Ich war Hitlerjunge Salomon“, die auch verfilmt wurde. Trotz seines hohen Alters reist der 93-Jährige durch Deutschland, um Schüler darüber aufzuklären, wie Deutschland „in Auschwitz Selbstmord an der deutschen Kultur beging“. Er sei nicht gekommen, um Schuldgefühle in ihnen zu erwecken, sondern um ihren Verstand zu erleuchten. „Wenn ich nur einen jungen Neonazi überzeuge, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt“, sagt er.

Perels Familie floh aus Deutschland nach Lodz in Polen, das wenige Jahre später von seinem Nachbarn überfallen wurde. Die Eltern schickten den jugendlichen Sally und seinen Bruder nach Osten, damit sie der Verfolgung entgehen konnten. Er hat sie nie wieder gesehen.

In Minsk kam er dann in einem Kinderheim unter, bis die Wehrmacht auch die Sowjetunion angriff. Perel geriet in Gefangenschaft. In letzter Minute vergrub er seine Ausweise und gab sich vor den Wehrmachtssoldaten als den Volksdeutschen Josef Perjell aus. Vier Jahre lang führte er in einem Eliteheim der Hitlerjugend in Braunschweig ein Doppelleben. „Ich war versteckt unter der Haut des Feindes“, erzählt der ehemalige Hitlerjunge. Er offenbart, wie bis heute zwei sich feindlich gesinnte Seelen in seiner Brust miteinander ringen. So stark hat er sich mit der NS-Ideologie identifiziert, dass Perel sie nie vergessen konnte.

Es dauerte nicht lange, da verfiel der Sohn einer streng religiösen Rabbinerfamilie dem Gedankengut der Nazis. „Ich habe mir die Hakenkreuze auf meiner Uniform schnell verinnerlicht“, so Perel. Für ihn klang im Klassenzimmer alles überzeugend. „Wir wurden in der Hitlerjugend zum Hass gegen alles, was nicht deutsch war, erzogen“, erinnert er sich. Nur mit der Vernichtung der Juden war er nicht einverstanden.

Oft wird Sally Perel gefragt, ob er ein Verräter sei. Die Antwort ist für ihn klar. Weder damals noch heute sei es ein Verrat gewesen, so der 93-Jährige. Täglich fürchtete er, entdeckt zu werden, aber der Wille zum Leben war zu stark, nie dachte er an Selbstmord. Er log, um zu überleben. Dabei erinnerte er sich oft an die Abschiedsworte seiner Mutter: „Geh, du sollst leben“.

Perel ermuntert die Schüler, kritisch zu denken. Als einer der letzten Holocaust-Überlebenden will er ihnen den Auftrag zur Aufklärung weitergeben. „Ich habe in euch neue Zeitzeugen hinterlassen“, sagt er.

Bei den Jugendlichen hinterlässt Perel einen tiefen Eindruck. Der 16-jährige Leonhard findet es schön, Geschichte aus erster Hand zu erfahren. Es fasziniert ihn, wie man so lange ein Doppelleben führen konnte und wie schnell Ideologie jemanden vereinnahmen kann.

Die Geschichte um den „Hitlerjungen Salomon“ beeindruckt auch Simon (15). Privat habe er sich viel mit Geschichte befasst, sagt er. Der Schüler ist außerdem überrascht, wie informativ und spannend der Vortrag war. Angesichts Perels schwieriger Kindheit will er seine eigene in guter Erinnerung halten.

Für die 15-jährige Alina fühlen sich solche Berichte realer an, als wenn sie über den Zweiten Weltkrieg liest oder Fotos davon sieht. Ihr Urgroßvater erzählt häufig von seiner Zeit im Dritten Reich und wie er damals seine Brüder an der Front verloren hat. Durch die Lesung will das Mädchen weiterhin darüber nachdenken und die Erinnerung an die NS-Verbrechen lebendig halten.

